FELTRI CAMILLERI MONTALBANO – Andrea Camilleri? “Mi dispiace per lui, ma se muove non vedremo più qual terrone di Montalbano”. Sono parole e musica di Vittorio Feltri, nel suo editoriale di oggi in prima pagina su Libero, commentando le condizioni dello scrittore siciliano, da due giorni ricoverato in ospedale in condizioni gravi. Il giornalista, nel suo articolo “Andrea Camilleri marxista impenitente” scrive: “Le capacità affabulatorie di Camilleri non sono in discussione, la struttura matematica dei suoi racconti è esemplare e ammirabile. Ma la sua testa matta, oltre che affascinante, desta qualche perplessità”.

Feltri su Camilleri: “Non vedremo più quel terrone di Montalbano”

Andrea Camilleri – continua Feltri su Libero – “non riusciva a capire che il marxismo era già marcio ancor prima di imporsi. E quando esso si rivelò una bufala e svanì quale neve al sole, Andrea non ebbe la forza di riconoscerne il fallimento brutale. Rimase rosso ma non di vergogna. Egli ha rivendicato fino all’ultimo la sua adesione al bolscevismo. Tuttavia l’arte non ha bandiere, e quella di Camilleri va riconosciuta per quello che è: mirabile. Non tutta, ma quasi. Oggi, di fronte alla probabilmente prossima fine, riconosciamo allo scrittore ogni merito tecnico e a lui ci inchiniamo”.

Poi l’affondo contro Salvo Montalbano, il protagonista della amata e fortunata serie televisiva nata dai romanzi di Camilleri, interpretato dall’attore Luca Zingaretti, fratello dell’attuale segretario del Pd Nicola Zingaretti. “L’unica consolazione per la sua eventuale dipartita – scrive Feltri – è che finalmente non vedremo più in televisione Montalbano, un terrone che ci ha rotto i coglioni almeno quanto suo fratello Zingaretti, segretario del Partito democratico, il peggiore del mondo”. Senza mezze misure.

