BIG LITTLE LIES 2 – Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley tornano con la seconda stagione di Big Little Lies, la fortunata serie televisiva che al secondo capitolo vedrà delle importanti aggiunte al cast.

Si parte il 18 giugno 2019 per un appuntamento fisso ogni martedì su Sky Atlantic, ore 21:15.

Inizialmente, Big Little Lies è nata come una miniserie grazie a HBO m il progetto ha ottenuto un così grande successo di pubblico e critica (riscuotendo 8 Emmy e 4 Golden Globe) da meritare anche una seconda stagione.

La serie s’ispira al romanzo di Liane Moriarty “Piccole grandi bugie”; l’autrice del resto ha collaborato alla sceneggiatura della seconda stagione insieme a David E. Kelley.

Big Little Lies 2 | Nei precedenti episodi

Dove eravamo rimasti? La prima stagione di Big Little Lies chiude il ciclo dello stesso romanzo. Il finale ha svelato chi è stato ucciso e com’è accaduto. Perry, il marito di Celeste, muore cadendo dalle scale; quello che agli occhi altrui appare come un incidente in realtà è stata legittima difesa. Perry nella prima stagione ha dimostrato spesso episodi di violenza contro la moglie che hanno toccato il picco nel finale della prima stagione.

L’uomo si è precipitato contro la moglie sotto gli occhi attoniti delle altre presenti (Madeleine, Jane, Renata) finché non è arrivata Bonnie che l’ha spinto giù dalle scale e l’ha ucciso.

Big Little Lies 2 | La trama della nuova stagione

Cosa aspettarsi allora da questo ritorno? L’estate è passata e riparte un nuovo anno scolastico. Le protagoniste devono di nuovo tornare in pista, soprattutto per i figli.

Madeleine ha una figlia al secondo anno delle scuole elementari, mentre la più grande non vuole andare al college. Jane ha trovato un nuovo lavoro, nel frattempo Renata sfrutta le sue capacità per tartassare il nuovo insegnante e Celeste, dopo la morte di Perry, è perseguitata da incubi.

Ma il peggiore si realizza presto in carne ed ossa perché nella tranquilla cittadina arriva Mary Louise (Meryl Streep), convinta che suo figlio non sia morto a causa di un incidente e pretende la verità.

Bonnie è sicuramente la donna più tormentata del gruppo: è stata lei a spingere Perry lungo le scale, è stata lei a ucciderlo e non riesce a darsi pace. Non può confessare la verità, altrimenti finirebbero tutte in prigione.

Big Little Lies 2 | Il cast | Novità

Oltre a Reese Witherspoon (Madeleine), Nicole Kidman (Celeste), Laura Dern (Renata), Shailene Woodley (Jane) e Zoe Kravitz (Bonnie), nel cast di Big Little Lies 2 arriva anche l’hollywoodiana Meryl Streep. L’attrice Premio Oscar interpreta la madre del defunto Perry, Mary Louise.

Inoltre nel cast vedremo ancora Adam Scott, James Tupper, Jeffrey Nordling e anche Alexander Skarsgard: nonostante Perry sia morto, l’attore ricordare tramite flashback.

Altre new entry nel cast sono Crystal Fox, Mo McRae, Denis O’Hare e Douglas Smith.

Inoltre, la regia della serie è stata affidata ad Andrea Arnold (la prima stagione è stata diretta da Jean-Marc Vallée).

Big Little Lies 2 | Streaming e tv

Dove vedere Big Little Lies 2? La serie è andata già in onda negli Stati Uniti, mentre in Italia parte il 18 giugno 2019 alle ore 21:15 su Sky Atlantic. La seconda stagione va in onda per sette episodi: i primi due vengono trasmessi uno dietro l’altro nella serata del 18 giugno, mentre ogni martedì poi ne verrà trasmesso uno per volta per poi concludersi il 23 luglio.

Oltre che su Sky Atlantic, potete trovare Big Little Lies 2 su Sky Go e Sky on Demand, così come in streaming su Now Tv.