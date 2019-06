Lontano da te Trama | Seconda puntata | Oggi 16 giugno 2019 | Cosa succede

LONTANO DA TE TRAMA – Questa sera, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Lontano da te, fiction che vede come protagonista Megan Montaner, l’attrice che ha dato un volto a Pepa della soap opera Il segreto. Al suo fianco, Alessandro Tiberi a interpretare Massimo, il suo interesse sentimentale. Di seguito la trama della seconda puntata. Ecco cosa succederà stasera:

La madre di Massimo, Bice, rientra a Roma in compagnia di un giovane amante di nome Enzo. Per il figlio è un brutto colpo e farà di tutto per ostacolare la relazione tra i due… Intanto peggiorano i rapporti tra lui e l’eterna fidanzata Francesca: la loro relazione si trascina da anni senza grandi entusiasmi, la ragazza ha un pessimo rapporto con Bice ed ogni pretesto è buono per litigare. Insomma, tira una brutta aria…

Intanto a Siviglia, Rosario – donna moderna e un po’ hippie – la madre di Candela s’innamora di Annibale, all’apparenza un tipo molto interessante. Ma solo grazie ai consigli della visione – ovvero di Massimo, che appare nella sua vita nei momenti più incredibili – Candela riesce a scoprire che l’uomo è in realtà un truffatore.

L’incontro-scontro tra l’imprenditore romano e la ballerina di flamenco ha comunque cambiato per sempre le loro vite.

Lontano da te è una nuova fiction Mediaset che va in onda in prima serata da domenica 9 giugno 2019 su Canale 5. Il canale è disponibile al tasto 5 del telecomando del decoder, anche in versione HD al tasto 505. Chi è abbonato a Sky, può trovare Canale 5 al tasto 105.

Chi vuole invece seguire Lontano da te in diretta streaming o in replica può farlo, usando pc, smartphone e tablet, grazie a MediasetPlay. Chi vuole recuperare in un secondo momento la puntata di Lontano da te può farlo grazie alla funzione on demand.

