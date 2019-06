Spread oggi 14 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 14 giugno 2019 | I valori del 14 giugno

9.30 – 260,2

9.00 – 260,7

Spread oggi 14 giugno 2019 – Negli ultimi giorni lo spread tra Btp e Bund tedeschi si è assestato attorno ai 260 punti base. Giovedì 13 giugno il differenziale ha chiuso a 261,5 punti (qui tutti gli aggiornamenti sullo spread).

Nei giorni precedenti all’invio delle lettera dell’Ue all’Italia, lo spread aveva toccato anche quota 290 punti base, destando allarme nell’esecutivo gialloverde e nel paese.

Poi, un rallentamento forse inaspettato, frutto anche delle dichiarazioni di Mario Draghi che hanno rassicurato i mercati.

Sono mesi decisivi per il governo M5s-Lega sul fronte economico. L’esecutivo deve muovere i primi passi in vista della manovra di bilancio, con Bruxelles che non sembra disposta a fare sconti sul deficit.

Tiene banco soprattutto il dibattito sulla flat tax, misura bandiera della Lega di Salvini che per suscita perplessità anche al ministero dell’Economia, con Tria che ha chiesto delucidazioni a Salvini sulle coperture che finanzierebbero il provvedimento.

Agli italiani, però, la flat tax piace. Come ha evidenziato un sondaggio di Demopolis, infatti, il 48 per cento degli elettori è favorevole alla tassa piatta, a fronte di un 43 per cento che si esprime invece in maniera contraria auspicando riforme diverse.

Spread oggi 14 giugno 2019 | I valori del 13 giugno

17,30 – 261,5

17.00 -261,3

16.30 – 261,6

16.00- 161,5

15.30 – 261,7

15.00 – 260,3

14.30 – 260,6

14.00 – 261,8

13.30 – 262,7

13.00 – 261,5

12.30 – 263,5

12.00 – 263,1

11.30 – 263,8

11.00 – 267,9

10.30 – 267,1

10.00 – 267,5

9.30 – 267,3

9.00 – 267,6

Spread oggi 14 giugno 2019 | I valori del 12 giugno

17.30 – 266,9

17.00 – 265,3

16.30 – 266

16.00 – 264,7

15.30 – 262,6

15.00 – 261

14.30 – 262,2

14.00 – 262,4

13.30 – 262

13.00 – 261

12.30 – 261,1

12.00 – 260,9

11.30 – 261,5

11.00 – 261,6

10.30 – 260,9

10.00 – 261

9.30 – 260,7

9.00 – 263,3

Spread oggi 14 giugno 2019 | I valori dell’11 giugno

17.30 – 254,8

17.00 – 255,7

16.30 – 254,1

16.00 – 254,9

15.30 – 253,3

15.00 – 256,2

14.30 – 255,5

14.00 – 256,6

13.30 – 256,1

13.00 – 257,6

12.30 – 256,9

12.00 – 257,1

11.30 – 258,6

11.00 – 259

10.30 – 258,4

10.00 – 258,1

9.30 – 258,2

9.00 – 256,7

Spread oggi 14 giugno 2019 | Spread significato | Che cos’è

Lo spread è la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e gli omologhi tedeschi. Si tratta in particolare della “forbice” tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.