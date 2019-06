LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE CAST – Mel Gibson nel 2016 ha realizzato una pellicola da doppio premio Oscar: La battaglia di Hacksaw Ridge vede come protagonista un giovane Andrew Garfield nelle vesti dell’obiettore di coscienza Desmond Doss.

Chi era Desmond Doss?

Di cosa parla La battaglia di Hacksaw Ridge? Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia vera dell’obiettore di coscienza Desmond Doss che si arruola nell’esercito americano come soccorritore e si rifiuta di toccare le armi. Il suo intervento in un primo momento verrà visto di malocchio dal suo plotone, ma sarà grazie a Desmond se in tanti torneranno vivi da quel campo di battaglia.

Tutto quello che c’è da sapere su La battaglia di Hacksaw Ridge

Chi c’è nel cast de La battaglia di Hacksaw Ridge? Vediamolo insieme.

La battaglia di Hacksaw Ridge cast | Attori e personaggi

Protagonista de La battaglia di Hacksaw Ridge è Andrew Garfield, giovane attore conosciuto per aver interpretato Peter Parker in The Amazing Spiderman e per aver avuto una relazione con Emma Stone.

Al suo fianco nella pellicola compare Teresa Palmer (La scelta, 2:22 – Il destino è già scritto) che interpreta la dolce Dorothy Schutte. Vince Vaughn interpreta il Sergente Howell, mentre Sam Worthington si cala nelle vesti del Capitano Glover.

La trama al completo de La battaglia di Hacksaw Ridge

Hugo Weaving interpreta il padre di Desmond, Tom Doss. Luke Bracey invece interpreta l’ostile Smitty Riker.

Nel cast del La battaglia di Hacksaw Ridge compaiono anche altri attori come Ryan Corr che interpreta il Tenente Manville, Rachel Griffiths che interpreta Bertha Doss, Richard Roxburgh che interpreta il Colonnello Stelzer.

E ancora abbiamo Luke Pegler, Ben Mingay, Richard Pyros, Firass Dirani, Damien Thomlison, Robert Morgan e Nathaniel Buzolic.

La battaglia di Hacksaw Ridge vanta della regia di Mel Gibson, attore e regista americano noto per le serie di film di Mad Max e Arma Letale ma che nel tempo ha portato a acsa anche l’oscar al miglior regista con il film Braveheart – Cuore impavido. Nel 2004 ha diretto anche La passione di Cristo e nel 2006 Apocalypto.

La battaglia di Hacksaw Ridge va in onda il 14 giugno su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming La battaglia di Hacksaw Ridge