BALLATA PER GENOVA OSPITI – Ballata per Genova è un evento di beneficenza che raccoglie sul palcoscenico allestito in piazzale Kennedy diversi artisti italiani nella serata del 14 giugno 2019.

Dopo quasi un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, la città di Genova ha unito le forze realizzando un evento di beneficenza in collaborazione con il Regione Liguria e MSC Foundation.

Tanti gli artisti italiani che uniranno le forze e presenzieranno sul palcoscenico, intrattenendo 12 mila persone in possesso di biglietti venduti a titolo gratuito.

Per la serata, inoltre, la Rai ha selezionato ben cinque conduttori. Vediamo insieme quali sono gli ospiti per la Ballata per Genova.

Ballata per Genova ospiti | Artisti

Quali saranno gli artisti che animeranno la serata della Ballata per Genova? Gino Paoli e Danilo Rea, ad esempio, un duo artistico che nel 2017 ha pubblicato l’album “3”. E ancora vedremo Cristiano De André (il cui nome ultimamente è rimbalzato di giornale in giornale non tanto per l’appartenenza diretta a Fabrizio, ma per via di sua figlia Francesca e la faccenda della diffida al Grande Fratello).

Alla Ballata per Genova parteciperanno anche Gigi D’Alessio, coach di The Voice of Italy 2019, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie e Irama (tutte voci conosciute anche al Festival di Sanremo). In collegamento da Roma, impegnati nell’allestimento del loro spettacolo, ci saranno anche Laura Pausini e Biagio Antonacci.

La scaletta della Ballata per Genova

In più, si unirà un particolare trio per l’occasione: vedremo infatti fondatori di grandi band che hanno fatto la storia della musica italiana improvvisarsi come un nuovo trio di sopraffini autori e cantautori: stiamo parlando di Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio de Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri).

Ma il palcoscenico della Ballata per Genova farà posto anche ad altri artisti: ad esempio, avremo l’allenatore della nazionale di calcio italiana Roberto Mancini e il bomber Roberto Pruzzo, poi l’attrice Anna Mazzamauro, la signora Silvani, un volto apprezzato in tv e al cinema legato alla figura di Paolo Villaggio.

Ballata per Genova ospiti | Conduttori

Cinque conduttori chiamati per la serata del 14 giugno. La Rai ha selezionato volti ben conosciuti e apprezzati dal suo pubblico a partire da Amadeus, che nel 2020 condurrà il Festival di Sanremo. Al suo fianco avremo un altro volto apprezzato della Rai che quest’anno ha condotto Sanremo Young: Antonella Clerici, che ha animato per tanti anni La prova del cuoco, quest’anno porterà il suo brio a Genova. Al loro fianco, vedremo Lorella Cuccarini e Luca e Paolo.

Ballata per Genova vi aspetta il 14 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

