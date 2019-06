UN MATRIMONIO DA FAVOLA CAST – Un matrimonio da favola è una pellicola del 2014 diretta da Carlo Vanzina e che vede diversi volti noti del cinema italiano come protagonisti.

Di cosa parla il film? Daniele si sposa e per l’occasione vuole riunire gli amici del liceo, persi di vista dopo la maturità. Un’occasione felice per festeggiare la vita che prosegue e le vecchie amicizie, peccato che nulla andrà come previsto.

Ma chi fa parte del cast di Un matrimonio da favola?

Un matrimonio da favola cast | Attori e personaggi

Partiamo dal protagonista Daniele, interpretato da Ricky Memphis, attore conosciuto e apprezzato per Immaturi (film e serie). Il suo personaggio, Daniele, cerca di ingraziarsi il padre della futura sposa nonché suo datore di lavoro.

Emilio Solfrizzi interpreta Giovanni, un uomo sposato che intrattiene una relazione segreta con la giovane Sara. Solfrizzi ha recitato in diversi film come Maschi contro femmine, Selvaggi, Sei mai stata sulla luna? e L’amore rubato.

Adriano Giannini invece è Luca, sognava di girare il mondo e invece è finito a fare la guida turistica a Roma. Giannini ha recitato in film come Senza nessuna pietà, Ho ucciso Napoleone e Venom.

Giorgio Pasotti, conosciuto per Dopo mezzanotte e Volevo solo dormirle addosso, interpreta Alessandro.

Stefania Rocca interpreta Luciana, una dei big five che ha dovuto abbandonare il sogno del calcio in seguito a un infortunio. Segretamente innamorata di Alessandro, Luciana ha una relazione infelice con il suo assicuratore.

Barbara, la sposa, è interpretata da Andrea Osvart, attrice ungherese che ha recitato nei film Anita B e Natale a cinque stelle.

Nel cast abbiamo anche Ilaria Spada che interpreta Sara, Max Tortora è lo Zio di Daniele, Luca Angeletti che interpreta Roberto, Roberta Fiorentini è Iole Capozzi e infine Teco Celio interpreta Casimiro.

Un matrimonio da favola va in onda mercoledì 12 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

