STEVEN SPIELBERG – Non sarà Stephen King, ma anche Steven Spielberg non se la cava malaccio con l’horror. Il regista di Jurassic Park ha in mente una nuova serie televisiva horror che, a detta sua, sarà per veri intenditori: unica regola, guardarla quando fuori è buio.

A riportare la notizia è stato Jeffrey Katzenberg – fondatore di Quibi – il quale ha annunciato che Spielberg è a lavoro su un nuovo progetto televisivo per Quibi, la nuova piattaforma streaming realizzata a misura di smartphone fondata. Una vera e propria battaglia contro Netflix (attuale colossal dello streaming) che avrà dalla sua parte un’opera originale firmata proprio da Steven Spielberg.

“Spielberg è arrivato e ha detto ‘ho una storia super spaventosa che voglio scrivere’. La sta scrivendo di suo pugno, non scriveva da un po’ quindi convincerlo a impegnarsi in un progetto nuovo è fantastico”, ha dichiarato Katzenberg come riportato dal magazine Entertainment Weekly.

La serie sarebbe composta da dieci o dodici capitoli – brevi perché pensati come un prodotto da smartphone – e dovrebbero essere visionabili soltanto dopo la mezzanotte su Quibi, la piattaforma americana che debutterà nel 2020. Il sistema della nuova piattaforma metterà a disposizione un conto alla rovescia che segnerà le ore rimanenti prima dell’alba, il tempo limite per visionare il contenuto.

Il progetto di Steven Spielberg al momento è intitolato “Spielberg’s After Dark” e promette di essere raccapricciante e spaventosa.

Steven Spielberg | Che cos’è Quibi

Quibi è l’abbreviazione di Quick Bites ed è una piattaforma mobile pensata per gli spettatori costantemente in movimento. Il lancio avverrà il 6 aprile 2020 e i contenuti messi a disposizione dureranno dai 7 ai 10 minuti: una sorta di Netflix per telefoni. Oltre a Spielberg, Quibi vanterà di progetti con la firma di Antoine Fuqua, Anna Kendrick e Laurence Fishburne, Guillermo del Toro e Jason Blum.

