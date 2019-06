Migranti, la nave Asso 25 recupera 50 persone e si dirige verso Lampedusa

Migranti | Nave Asso 25 | Asso Venticinque | Lampedusa

MIGRANTI NAVE ASSO 25 LAMPEDUSA – La nave commerciale Asso 25 (Asso Venticinque) ha recuperato ieri in mare 50 migranti e si starebbe dirigendo ora verso Lampedusa. È quanto fatto sapere da Alarm Phone, servizio di linea telefonica diretta d’allarme per persone in difficoltà in mare.

“Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un’operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza. Riteniamo che si stia dirigendo all’isola di Lampedusa, in Italia”, ha scritto su Twitter Alarm Phone. Secondo la stessa fonte i migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque di ricerca e soccorso (Sar) maltesi senza che La Valletta sia intervenuta, seppur informata.

Intanto continua a preoccupare la situazione in Libia. Il Paese nordafricano adesso più che mai non è un porto sicuro, perché i centri per migranti di Tripoli sono un vero e proprio inferno. Sono passati due mesi da quando, le forze del generale Khalifa Haftar hanno iniziato l’offensiva contro le milizie fedeli al governo di Tripoli di Fayez al-Sarraj, e da allora gli scontri non danno tregua alla popolazione civile e ai migranti rinchiusi nei centri di detenzione. Secondo Medici Senza Frontiere 150 civili sono rimasti uccisi, 100mila persone sfollate, tra cui 3mila migranti, e in totale ci sono stati 3.800 tra morti e feriti.