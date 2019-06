Finale Champions League, l’impressionante marea rossa dei tifosi del Liverpool a Madrid

Finale Champions League | Tottenham Liverpool | Tifosi | Video

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – Marea rossa a Madrid. Prima della finale della Champions League tra Tottenham e Liverpool, in programma oggi alle ore 21, i tifosi dei Reds si sono ritrovati nel loro punto di raccolta e hanno dato vita a uno spettacolo unico, fantastico.

Tutti insieme, uno accanto all’altro, hanno intonato il loro inno “you never walk alone” e fatto venire i brividi a tutti i presenti.

Poi tutti allo stadio Wanda Metropolitano per la partita, la finalissima.

Finale Champions League streaming live: dove vederla in tv

La finale tra Tottenham e Liverpool va in onda stasera in chiaro (gratis) su Rai 1 e via satellite su Sky Sport.

Sarà possibile seguire la sfida anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita, salvo registrazione) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).

Calcio d’inizio alle ore 21.

Le probabili formazioni di Tottenham e Liverpool

Chi giocherà domani? Ecco le probabili formazioni della finale della Champions League 2019:

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.

