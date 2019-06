Finale Champions League streaming e diretta tv: ecco dove vedere Tottenham-Liverpool

FINALE CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Sabato 1 giugno 2019 alle ore 21 si gioca allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid la finale della Uefa Champions League 2018-2019. In campo il Tottenham di Pochettino e il Liverpool di Klopp.

LA NOSTRA DIRETTA DI TOTTENHAM LIVERPOOL

Le due squadre hanno conquistato la finale grazie a due rimonte clamorose: gli Spurs ai danni dell’Ajax con gol al 96esimo minuto; i Reds contro il Barcellona di Messi che partiva con 3 gol di vantaggio. Un derby inglese che verrà visto in tutto il mondo. Anche in Italia dove la partita verrà trasmessa in diretta su diversi canali.

LE QUOTE

Dove vedere la finale della Champions League in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Finale Champions League streaming | Dove vederla in tv live

La finale della Champions League tra Tottenham e Liverpool sarà visibile via satellite sui canali di Sky Sport e in chiaro, gratis, su Rai 1

Previsto, sia su Sky sia sulla Rai, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Tottenham Liverpool è fissato alle ore 21 di sabato 1 giugno 2019.

Finale Champions League streaming | Dove vederla in live streaming

In live streaming la partita tra Tottenham e Liverpool sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero), e gratis (previa registrazione mail o social network) su RaiPlay.it.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Finale Champions League streaming live | Le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni per la finale? Quali giocatori di Tottenham e Liverpool scenderanno in campo? Ecco le possibili scelte di Pochettino e Klopp:

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

All. Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.

All. Klopp

Finale Champions League streaming live | Le parole di Pochettino (Tottenham)

L’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino in conferenza stampa in vista della finale contro il Liverpool. Queste le sue parole: “Se la vincessimo, sarebbe la prima Champions della storia del Tottenham, qualcosa di incredibile e meraviglioso sia per club sia per me. E naturalmente, per lo staff e per la squadra tutta. Incredibile come ci siamo arrivati. Abbiamo rischiato l’eliminazione ai gironi, poi ci sono state quelle partite pazzesche con Manchester City e Ajax”.

“A livello emozionale, è chiaro che non è possibile non parlare di come è andata con la squadra di Guardiola: un continuo saliscendi, un momento eravamo dentro e un altro eravamo fuori. Alla fine abbiamo avuto un’esplosione di allegria. Ma ad Amsterdam l’emozione è stata ancora più intensa, perché mancavano 35 minuti ed eravamo sotto di tre gol. Quello che è successo con la nostra rimonta supera qualsiasi altro precedente”.

Finale Champions League streaming live | Le parole di Klopp (Liverpool)

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in vista della finale contro il Tottenham. “Non sono così sorpreso nell’essere arrivato sin qui. Siamo un mix di atteggiamento, potenziale ed esperienza, è eccezionale essere in finale. Potevamo vincere anche la Premier e c’è mancato poco, abbiamo dato tanto e dimostrato molto, adesso bisogna credere nella squadra e avere fiducia. È una situazione eccezionale essere qui, è magnifico, lo volevamo disperatamente”

“La Serie A è un campionato molto attraente, ma tutte le voci che sento in questi giorni, che mi legano alla Juventus, sono stupidaggini. Non c’è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool. Non ne ho motivo, anche se l’Italia è un paese bello”.

“Dopo Kiev (la finale dell’anno scorso, persa contro il Real Madrid, ndr) eravamo frustrati e delusi, l’obiettivo era tornare di nuovo in finale. Sono molto felice di dare a questi ragazzi l’opportunità di vincere qualcosa, non sono preoccupato per il futuro: molti club sono costruiti per vincere subito, noi non siamo così”.

Finale Champions League streaming live | Dove si gioca | Lo stadio

La finale della Champions League 2019 si disputa allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Impianto dove gioca l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone dotato di 67700 posti a sedere.

Lo stadio Wanda Metropolitano è stato inaugurato il 16 settembre 2017, in presenza del re di Spagna Felipe VI, con la partita valida per la quarta giornata di campionato (la Liga), Atletico Madrid-Malaga.

Finale Champions League diretta live | Statistiche | Tottenham Liverpool

Ecco alcune statistiche e curiosità sulla finale della Uefa Champions League 2018 2019 tra Tottenham e Liverpool:

Lucas Moura, del Tottenham, ha realizzato una tripletta nel match vinto contro l’Ajax, segnando più gol in quella partita rispetto a quanto aveva fatto nelle precedenti 16 presenze nella Champions League.

Se Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, dovesse partire titolare, sarebbe il primo giocatore Under-21 a scendere in campo dall’inizio in due finali consecutive di Champions League. L’attuale giocatore più giovane è Christian Panucci, con il Milan nel 1994 e nel 1995.

Sadio Mané, del Liverpool, ha segnato nella finale di Champions League 2018 e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in due finali consecutive di Coppa Campioni/Champions League dai tempi di Franz Roth (Bayern Monaco, nel 1975 e nel 1976).

Mauricio Pochettino è il terzo tecnico del Tottenham a portare il club londinese a una grande finale europea, dopo Bill Nicholson e Keith Burkinshaw. Per il tencico si tratta della seconda finale in carriera da allenatore in Europa, dopo quella nella Coppa di Lega 2015 con gli Spurs (0-2 contro il Chelsea).