Gli aerei della Ong tedesca Sea Watch, in ricognizione sul Mediterraneo, hanno filmato il drammatico momento in cui un gommone che trasporta migranti comincia a sgonfiarsi.

Il filmato risale al 23 maggio e testimonia la morte di uno dei “passeggeri” dell’imbarcazione. Nel video si vede un uomo cadere dal gommone e sparire tra le onde.

La tragedia è avvenuta un’ora prima che la Ong lanciasse l’allarme alle navi che si trovavano in quella stessa zona per segnalare la presenza di un barcone carico di migranti in avaria.

A soccorrere l’imbarcazione alla fine è stata la motovedetta libica Fezzan, anche se troppo tardi. A quel punto un uomo era già morto nel Mediterraneo.

Il tutto è avvenuto tra l’altro sotto lo sguardo della Bettica, la nave della Marina italiana ferma a circa 30 miglia dal gommone in avaria e che si è limitata a inviare sul posto un elicottero.

La Ong tedesca ha accusato la Marina di non essere intervenuta, come invece a suo parere avrebbe potuto fare, evitando che l’imbarcazione dei migranti affondasse.

