PIACERE SONO UN PO’ INCINTA FILM – Rai 2 manda in onda giovedì 30 maggio 2019 un film intitolato “Piacere sono un po’ incinta”, una commedia che vede protagonista Jennifer Lopez.

Datata 2010, la pellicola ha visto la bella cantante/attrice affiancata da Alex O’Loughlin.

Di cosa parla Piacere sono un po’ incinta? Vediamolo insieme.

Piacere sono un po’ incinta film | Trama

Zoe è la protagonista di Piacere sono un po’ incinta. Zoe è un’avvenente ragazza di New York, lavora in un negozio d’animali e vuole diventare madre a tutti i costi. Ha collezionato tanti uomini sbagliati, una pessima relazione dopo l’altra l’hanno convinta a sottoporsi all’inseminazione artificiale: il donatore è un uomo con i capelli rossi e le lentiggini.

Nello stesso giorno dell’appuntamento, Zoe conosce un bel ragazzo in taxi: il suo nome è Stan. I due si azzuffano per la vettura e non sembrano andare molto d’accordo all’inizio, ma un secondo incontro giocherà a loro favore.

Peccato che questo rapporto pronto a nascere potrebbe essere frenato dalla gravidanza di Zoe, la quale tenta in ogni modo di nasconderla finché non si cade nel panico. Per evitare fraintendimenti, Zoe confessa della sua gravidanza e Stan, ormai rapito, vuole assisterla.

Peccato che non sia così facile stare al passo con una donna in tempesta ormonale, considerando che i due sono perfettamente estranei e, prima della gravidanza, non si sono mai conosciuti. Come finirà? Stan sopporterà o scapperà?

Piacere sono un po’ incinta film | Cast

Il cast è composto dai due protagonisti Zoe e Stan: la prima è interpretata dalla bella Jennifer Lopez che, oltre a cantare, si è spesso prestata al mondo del cinema; il secondo è invece interpretato da Alex O’Loughlin, attore conosciuto per Hawaii Five-0.

Jennifer Lopez dà un consiglio alle donne: “Gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili”

Poi abbiamo Danneel Harris che interpreta Olivia, Eric Christian Olsen che interpreta Clive, Anthony Anderson, Noureen DeWulf che interpreta Daphne, Michaela Watkins nelle vesti di Mona, Melissa McCarthy che è Carol, Tom Bosley è Arthur, Jennifer Elise Cox, Linda Lavin, Adam Rose e Carlease Burke.

Giovedì 30 maggio 2019 Piacere sono un po’ incinta arriva su Rai 2.