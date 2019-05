Prime pagine quotidiani oggi | Lunedì 27 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 27 MAGGIO – Ecco titoli e notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, lunedì 27 maggio 2019. Le informazioni dai principali giornali. Tutte le aperture delle maggiori testate sono ovviamente dedicate ai risultati delle Elezioni Europee, al boom della Lega di Matteo Salvini al 34 per cento e al crollo del Movimento 5 Stelle al 17 per cento con una risalita del Partito Democratico. Repubblica parla di “Ombre nere” riferendosi all’avanzata dei sovranisti nel Vecchio Continente, nonostante un risultato al di sotto delle aspettative.

Corriere della Sera: “La Lega vola, il Pd supera il M5S. Voto europeo, crollo dei 5 Stelle. Salvini esulta e detta la nuova agenda di governo”

La Repubblica: “Ombre nere. Stravince Salvini ma i sovranisti non sfondano. Affluenza record, vota uno su due. Sale l’onda Verde. Lega primo partito (oltre il 30%), il Pd sorpassa i 5S”

La Stampa: “Ribaltone: Lega boom, crollo 5 Stelle. Salvini oltre il 30%: grazie Italia, l’esecutivo non cade. Sorpresa Pd: è diventato il secondo partito. Il Piemonte a Cirio”

Il Messaggero: “Governo appeso al voto europeo. Oggi alle urne 51 milioni di italiani: in gioco gli equilibri Lega-M5S. Polemiche per il silenzio violato. Seggi aperti anche in 3.783 comuni e alla Regione Piemonte. Da domani il risiko delle poltrone Ue”

Il Sole 24 Ore: “Boom Lega, Pd supera M5S. Carroccio avanti nelle proiezioni. M5S crolla sorpassato dal Pd. Salvini: non regoliamo conti, governo avanti”

Il Mattino: “Trionfo Lega, il Pd sorpassa M5S. Europee: Salvini supera il 32%, democratici secondi. Forza Italia al 9, Meloni sopra il 6. Il leader leghista festeggia con il crocifisso: ‘Accelerare il contratto’. Di Maio dà la colpa all’astensione”

Il Fatto Quotidiano: “Comanda Salvini. Crollo 5 Stelle col sorpasso Pd. La Lega ribalta gli equilibri giallo-verdi e sfonda il 30%. Governo Conte sempre sopra il 50. Piemonte alle destre”

Il Manifesto: “Amen. L’Europa non si astiene, sale l’affluenza e la frammentazione del Parlamento che perde la sua vecchia maggioranza Ppe-S&D. Volano i verdi e crescono i liberali, il Psoe frena la discesa dei socialisti. L’estrema destra vince in Italia, Francia e Ungheria. Incoronato Salvini, guadagna Fdi, Fi sotto il 10. Crollano i 5 Stelle, mentre il Pd risale la china. Male la sinistra”

Il Giornale: “Terremoto elezioni. Governo addio. Grillini a picco, sorpassati dal Pd. Di Maio ora rischia. Lega al 33%, Forza Italia tiene, Fdi ok: il centrodestra c’è. In Europa Macron crolla, ma i sovranisti non sfondano”

Libero: “Lega primo partito d’Italial. Salvini sfonda, Di Maio affonda”

Il Tempo: “Trionfa Salvini e con lui la Meloni”

La Verità: “Lega primo partito, ecco cosa cambia”

Il Giorno: “M5S giù, sorpasso Lega. Primi exit poll: Salvini al 30%, grillini staccati di 10 punti e dietro il Pd. FI a cavallo del 10, Meloni al 6. Regione Piemonte, vince il centrodestra”

Il Gazzettino: “Balzo Lega, crolla M5S e il Pd lo supera”

Il Secolo XIX: “M5S e Lega, accuse e sgambetti. Di Maio troppa tensione sociale”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Lega in fuga, rimonta Pd sul M5S”

Il Foglio: “Bacioni ai barbari europei”

La Notizia: “Salvini a valanga. Frenano i 5S. Le Europee confermano che il governo va avanti”.

Prime pagine quotidiani oggi | Lunedì 27 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “Neurointer. E l’Atalanta fa la storia. Va in Champions dopo una gara folle. Milan fuori”

Corriere dello Sport: “Conte in Champions. Spalletti regala ad Antonio l’Europa nobile”