CHE TEMPO CHE FA ANTICIPAZIONI – Questa sera Fabio Fazio torna per un nuovo appuntamento di Che Tempo Che fa. Domenica 26 maggio, il programma della Rai farà spazio a nuovi ospiti, alcuni già spuntati in precedenza.

Cosa aspettarsi per questa nuova puntata di Che Tempo Che Fa? Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera.

Che Tempo Che Fa anticipazioni | 26 maggio 2019

Fabio Fazio è pronto a ospitare nuovi (e abituali) volti dritti dal mondo dello spettacolo e non. Che Tempo Che fa è quasi giunto al capolinea per questa nuova stagione televisiva, infatti quella del 26 maggio sarà la penultima puntata.

Partiamo da un ospite che arriva dritto dal mondo del calcio: Fazio ospiterà Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993 e calciatore amatissimo in Italia.

In studio poi arriverà anche Jean Todt, amministratore delegato della Ferrari SpA e direttore generale della Scuderia Ferrari, celebre squadra di Formula 1. Nel 2009 è stato eletto presidente della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) dal Consiglio Mondiale.

Per lo spazio dedicato alla musica, protagonista della serata sarà Cesare Cremonini, che festeggia vent’anni da quando è stato pubblicato “50 speciale”, il brano tratto da “…Squerez” il disco d’esordio dei Lunapop (e il più venduto di sempre da una band italiana). Cremonini, in studio, darà qualche dettaglio in più circa il suo nuovo tour “Cremonini stadi 2020”.

Ultimo ma non per importanza un volto già noto al pubblico di Che Tempo Che Fa: in studio con Fazio tornerà Enrico Brignano, il quale da poco ha festeggiato i suoi anni e, per tale occasione, presenzierà nuovamente a Che Tempo Che Fa. E chissà, magari la Littizzetto potrebbe uscire di nuovo da una torta gigante come fece per i 40 anni di Gianluigi Buffon? Non è da escludere.

Al fianco di Fazio ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Che Tempo Che Fa vi aspetta per la penultima puntata su Rai 1 domenica 26 maggio 2019 alle ore 20:35.

