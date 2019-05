Alberto Urso Amici 2019 | Chi è il cantante lirico che ha vinto Amici 2019

ALBERTO URSO AMICI 2019 – AGGIORNAMENTO – Oggi, sbato 25 maggio 2019 Alberto Urso è stato premiato come vincitore della edizione di Amici 2019. Cantante lirico, 21 anni, chi è Alberto? Scopriamolo in questo profilo:

Alberto Urso | Età

Alberto Urso è un tenore di 21 anni originario di Messina. Nato il 23 luglio del 1997, il suo vero nome è però Alberto Ursu.

Appassionato di musica sin da bambino, ha sviluppato ben presto l’amore per il canto, studiando piano e sax. Non si tratta certamente di una figura nuova nel panorama musicale né in quello televisivo.

Il pubblico di Rai 1, infatti, lo ha visto quando aveva appena 13 anni alla trasmissione di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, esibendosi con grandi artisti come Gianni Morandi. Ha studiato al Conservatorio della sua città diplomandosi con il massimo dei voti.

Successivamente ha studiato canto lirico al Conservatorio di Matera. Il suo sogno? Diventare un “Cremonini lirico”. Di sé dice di essere molto generoso ma anche estremamente permaloso.

Secondo alcuni rumors, Alberto avrebbe un flirt con Tish, sua compagna di squadra ad Amici 2019 e fidanzata.

Alberto Urso Amici 2019 | Instagram

Da ragazzo non ha avuto un grande rapporto con i social network, ma adesso sta cercando di migliorare. Ha un profilo Instagram, che è seguito da ben 159mila persone.

Gli altri Premi di Amici 2019

• Rafael Quenedit Castro ha vinto il Premio Danza, che corrisponde 50mila euro in gettoni d’oro.

• Il Premio Tim è andato ad Alberto Urso, corrispondente a 30mila euro in gettoni d’oro.

• Il Premio per la Critica Tim è andato a Giordana Angi, corrispondente a 50mila euro in gettoni d’oro.

La premiazione è arrivata al termine di una finale densa di spettacolo ed emozioni. Chi erano i quattro finalisti di Amici 2019? A contendersi lo scettro di vincitore, questa sera, erano il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angie i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo.

Due cantanti e due ballerini, dunque, come spesso accade nel talent show di Canale 5. Il montepremi finale ammonta a 150mila euro in gettoni d’oro (più il trofeo), ma c’è anche un premio speciale per ognuna delle due categorie (canto e ballo) di 50mila euro, sempre in gettoni d’oro.

