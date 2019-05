I LEGNANESI CHI SONO – Luigi Cavalleri, Tony Barlocco e Felice Musazzi compongono il trio comico che risponde al nome de I Legnanesi.

Le origini di questo trio comico risalgono al 1949 e formano una delle compagnie teatrali più particolari d’Italia.

I Legnanesi nel 2019 sono ospiti di All Together Now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

I Legnanesi chi sono | Il trio comico

I Legnanesi mettono in scena il proprio sketch in dialetto legnanese. Conosciuti come uno degli esempi più attivi del teatro en travesti del nostro paese, i Legnanesi nacquero presso l’oratorio maschile del quartiere Legnarello (a Legnano) ed è come omaggio alla città che scelsero questo nome.

La compagnia, composta di soli attori maschi, vede i propri interpreti ricoprire ruoli femminili e dare vita a travestimenti grotteschi, comici e satirici.

Inizialmente, la compagnia era composta da attori non professionisti e prevedeva spettacoli ambientati alla corte lombarda e della vita di cortile (un cliché italiano) nel dopoguerra. Un occhio di riguardo per la celebre famiglia Colombo, composta proprio dai suoi fondatori: Teresa è il personaggio comico di Felice Musazzi prima e di Antonio Provasio adesso. La Chetta invece è una donna di cortile interpretata da Valerio Rondena. La Mabilia, la zitella, fu interpretata alle origini da Tony Barlocco e dopo da Enrico Dalceri. Tra gli altri ruoli compare il Sindaco interpretato da Giordano Fenocchio e Don Pietro interpretato da Danilo Parini.

I Legnanesi chi sono | All Together Now

Giovedì 23 maggio 2019 i Legnanesi saranno ospiti di All Together Now, il programma di Canale 5 che non vuole seguire il format dei classici talent show dove il talento emerso dovrà essere poi direzionato nel mondo della musica, ma vuole essere uno spazio dedicato alla musica e a chi piace cantare. Particolarità del programma è la giuria del grande muro, composta da 100 esponenti del mondo dello spettacolo e questa sera, per l’occasione, vi prenderanno parte anche i tre comici.