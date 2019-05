Ultime estrazioni del Lotto LIVE | Oggi 21 maggio 2019 | Superenalotto | 10eLotto | Numeri vincenti

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE DIRETTA – Questa sera, martedì 21 maggio 2019, alle ore 20 verranno estratti i numeri vincenti della 61esima estrazione dell’anno per quanto riguarda il Lotto, il 10 e Lotto e il Superenalotto.

Chi riuscirà a portare a casa il Jackpot (il più alto d’Europa) arrivato ormai a cifre folli? Quali saranno i numeri vincenti? TPI seguirà le estrazioni in diretta LIVE in questo articolo.

Siete pronti a scoprire se avete indovinato la combinazione vincente e se quindi avete portato a casa un grosso premio? Di seguito, trovate i numeri vincenti estratti oggi 21 maggio 2019 alle ore 20.

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE DIRETTA – LOTTO – Estrazione numero 61 del 21 maggio 2019 – DIRETTA DALLE ORE 20

NAZIONALE 45 – 69 – 84 – 66 – 49

45 – 69 – 84 – 66 – 49 BARI 41 – 2 – 80 – 51 – 56

41 – 2 – 80 – 51 – 56 CAGLIARI 69 – 23 – 49 – 40 – 33

69 – 23 – 49 – 40 – 33 FIRENZE 19 – 12 – 70 – 62 – 33

19 – 12 – 70 – 62 – 33 GENOVA 19 – 48 – 28 – 14 – 41

19 – 48 – 28 – 14 – 41 MILANO 43 – 11 – 27 – 63 – 81

43 – 11 – 27 – 63 – 81 NAPOLI 68 – 44 – 53 – 72 – 43

68 – 44 – 53 – 72 – 43 PALERMO 55 – 19 – 43 – 67 – 78

55 – 19 – 43 – 67 – 78 ROMA 84 – 57 – 82 – 17 – 68

84 – 57 – 82 – 17 – 68 TORINO 54 – 4 – 50 – 20 -71

54 – 4 – 50 – 20 -71 VENEZIA 58 – 4 – 54 – 85 – 80

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi martedì 21 maggio 2019 – DIRETTA DALLE ORE 20

76 – 82 – 20 – 87 – 84 – 38

Numero Jolly: 75

Numero SuperStar: 66

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE DIRETTA – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 21 maggio 2019 – DIRETTA DALLE ORE 20

2 – 4- 11 – 12 – 19 – 23 – 41 – 43 – 44 – 48 – 49 – 54 – 55 – 57 – 58 – 68 – 69 – 70 – 80 – 84

Oro: 41

Doppio Oro: 41 – 2

Ultime estrazioni del Lotto LIVE | Quando e dove giocare a Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto

L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’unica eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Chi vuole giocare al Lotto può recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia.

In alternativa, è possibile giocare al Lotto anche online. Prima di poterlo fare, bisogna aprire un conto gioco presso uno dei siti autorizzati (ad esempio Lottomatica) o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati.

