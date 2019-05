FRANCESCO DA VINCI CHI È – Francesco Da Vinci è un volto conosciuto per gli appassionati di Gomorra – La serie, poiché il giovane talento napoletano ha preso parte alla serie per la sua ultima stagione.

Francesco, figlio del cantante Sal Da Vinci, sarà anche uno dei protagonisti di The Voice of Italy 2019, almeno per una sera.

Vediamo cosa sappiamo su Francesco Da Vinci.

Artista napoletano, Francesco Sorrentino – in arte Da Vinci – è figlio di Sal Da Vinci ed è conosciuto dal pubblico italiano per aver avuto un doppio ruolo in Gomorra 4. Il giovane attore ha interpretato infatti ‘Mma, camorrista della “banda dei talebani”, e ha anche firmato due brani della colonna sonora della serie intitolati “Sul io” e “Nun passa maje”, entrambi prodotti da Massimo D’Ambra.

“Sono fiero di questa straordinaria opportunità, lavorando come attore e come musicista di una delle serie tv più famose al mondo; solo il pensiero che le mie canzoni vengano ascoltate in tanti paesi mi rende orgoglioso”, aveva dichiarato all’epoca Francesco Da Vinci.

Dopo Gomorra, è la volta di The Voice of Italy proprio perché il giovane Francesco ha un amore spropositato per la musica e ha deciso di mettersi alla prova al cospetto dei giudici Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio.

A dare l’annuncio è stato proprio Francesco, tramite il suo account Instagram. Il giovane cantante (e aspirante concorrente) ha pubblicato uno scatto nel dietro le quinte di The Voice of Italy e la fotografia è accompagnata dalla didascalia: “Ho sempre amato il brivido del rischio ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco! Ci vediamo questa sera alle 21,20 su Rai 2”.

Francesco prenderà parte alla quinta e ultima Blind Audition dell’edizione 2019 di The Voice of Italy: riuscirà a coronare il suo sogno e superare questa fase per mirare poi alla finale?