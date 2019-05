GRANDE FRATELLO STREAMING 20 MAGGIO – Questa sera, lunedì 20 maggio 2019, torna in onda il Grande Fratello. Il reality show è condotto da Barbara D’Urso e quest’anno è stato animato da alcune personalità spumeggianti come Francesca De André.

La figlia di Cristiano e nipote del mitico Fabrizio è entrata nella casa più spiata d’Italia promettendo grande intrattenimento. Nelle ultime settimane, Francesca aveva dovuto affrontare il presunto tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini. Il ragazzo era stato immortalato in compagnia di Roxy, ma entrambi hanno smentito in diretta.

Dopo una settimana, si torna a parlare di Giorgio e un altro presunto tradimento. Durante Domenica Live, sono state mostrate delle nuove immagini che mostrano Giorgio in compagnia di un’altra ragazza. I loro atteggiamenti intimi lasciano poco spazio ai dubbi. Come reagirà Francesca alla notizia?

La puntata del Grande Fratello sarà movimentata anche da Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati che avrebbe confessato a Live Non è la D’Urso che Marco Caltagirone non esiste e adesso vuole entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello.

Ma dove guardare il Grande Fratello? Vediamolo insieme.

Grande Fratello streaming 20 maggio | Tv

Grande Fratello è un prodotto Mediaset che va in onda tutti i lunedì (salvo eccezioni) su Canale 5. Il canale ammiraglio Mediaset è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre, o in versione HD al tasto 505. Se disponete di un decoder Sky, trovate Canale 5 al tasto 105.

Grande Fratello streaming 20 maggio | Streaming

Il reality show è disponibile anche in diretta streaming grazie a MediasetPlay, la piattaforma che carica tutti i contenuti e li mette a disposizione degli utenti. In modo del tutto gratuito (previa registrazione), MediasetPlay permette di seguire in diretta streaming quello che va in onda sui propri canali.

E non è finita qui. Se siete indaffarati questa sera e non potete seguire in diretta il Grande Fratello, potete anche recuperare la puntata in seguito alla messa in onda tramite l’on demand.

Il Grande Fratello va in onda lunedì 20 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.