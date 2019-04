GRANDE FRATELLO 2019 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Dopo la prima puntata andata in onda lunedì 8 aprile, il Grande Fratello è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara D’Urso.

Il reality show più famoso al mondo è ormai giunto alla sua sedicesima edizione e, per l’occasione, è tornato alla origini confermando per il secondo anno consecutivo la D’Urso nuovamente alla conduzione (infatti negli ultimi anni il reality era stato condotto da Alessia Marcuzzi).

Al fianco della storica presentatrice mediaset, figurano due opinionisti d’eccezione: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. In gara, ci sono 16 concorrenti quest’anno e, per la puntata di questa sera, ci sarà già il primo eliminato.

Scopriamo cosa ci aspetta per questa seconda puntata del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019 anticipazioni seconda puntata | Cosa succede

Grande attesa per questa seconda puntata, dopo le diverse polemiche dei giorni passati, tra il coming out di Cristian Imparato e lo scandalo di Valentina Vignali. Due concorrenti in nomination, ospiti e scontri in arrivo e una padrona di casa spumeggiante.

La seconda puntata del Grande Fratello va in onda lunedì 15 aprile in prima serata su Canale 5 e, come primo spunto, si affronteranno le nomination: chi tra Erica e Audrey uscirà dalla casa più spiata d’Italia?

Sarà il pubblico a deciderlo, tramite televoto. Superata questa fase, si avranno due scontri diretti: il primo vedrà come protagoniste Mila Suarez e Delia Duran, la nuova fidanzata di Alex Belli (ex di Mila). La gieffina aveva più volte infangato Delia e le due avranno modo di affrontarsi in modo diretto nella casa più spiata d’Italia.

Il secondo confronto coinvolge Cristian Imparato e Karina Cascella. Imparato l’aveva offesa e, nonostante il confronto già avvenuto a Domenica Live (sempre al cospetto della D’Urso), Karina gli concederà un secondo round per questo nuovo affronto.

Grande Fratello 2019 anticipazioni seconda puntata | Concorrenti e ospiti

Nella seconda puntata del Grande Fratello entreranno due nuove concorrenti: si tratta delle sorelle Francesca e Fabrizia De André, le nipoti del grande cantautore Fabrizio. Le due, che competono i gara come un unico concorrente, non potranno però parlare del padre Cristiano De André, il quale a sua volta ha inviato una diffida alle figlie.

Un altro ospite atteso durante la puntata è Alberico Lemme, che avrà una missione speciale all’interno della casa.

Quali altri concorrenti finiranno in nomination per la prossima puntata? Il Grande Fratello vi aspetta su Canale 5 in prima serata alle ore 21:25.

