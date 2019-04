After: tutto quello che c’è da sapere sul film campione di incassi

After film 2019 | Trama | Trailer | Data uscita | Cast

Uscito nelle sale l’11 aprile 2019 il film After è già campione di incassi. Alle sue spalle Dumbo ed Hellboy. Il film romantico tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd, ha come protagonista Josephine Langford, sorella minore della Hanna Baker della serie Netflix di successo Tredici, Katherine Langford.

Qual è la trama di After? Nel film Josephine interpreta Tessa, ragazza intelligente e studiosa, fidanzata modello del suo amico di una vita, che si trasferisce a vivere da sola per il college. Qui si scontrerà con la realtà universitaria, fatta di persone di ogni genere e provocazioni sempre dietro l’angolo. Una di queste è Hardin, un affascinante ragazzo dal carattere misterioso e scorbutico. L’attrazione è immediata e forte e i caratteri contrapposti dei due giovani si ritroveranno a dare vita a un”intensa storia d’amore.

AFTER FILM 2019 | IL TRAILER UFFICIALE

Il film è ispirato alla saga letteraria di Anna Todd, pubblicata sulla piattaforma di narrativa online Wattpad e annovera uno staff di sole donne, prima fra tutte la regista Jenny Gage, Susan McMartin, Tamara Chestna, e la produttrice Jennifer Gigbot. Il film è curato in ogni suo aspetto da donne professioniste.

Curiosa la composizione del cast del film After, fatta di sorelle d’arte, come la Langford e riferimenti artistici che attingono dalle passioni della scrittrice stessa. Il personaggio di Hardin in After, interpretato da Hero Fiennes Tiffin è infatti ispirato a Harry Stiles, cantante della famosa boyband One Direction.

After film 2019 | Curiosità

After il film nasce appunto come una fanfiction, cioè una storia scritta dai fan di un personaggio o un tema in particolare che basandosi su di essi, la elaborando e reinterpretano.

La piattaforma Wattpad contiene migliaia di questi scritti, letti da un gran numero di lettori e infatti After è stato letto oltre un miliardo di volte con 10 milioni di lettori e 6 milioni di commenti ed è stato tradotto in 35 lingue.

Dopo mesi di lettura di fanfiction Anna Todd ha deciso di provare a scriverne una sua, rigorosamente dal suo smartphone. Ha infatti inserito all’inizio della sua storia un “Warning” per avvertire degli eventuali errori di battitura dati dalla mancanza di edizione del testo.

Nelle scene di After sono state evitate le situazioni che potessero rendere il film censurabile ai ragazzi, in modo da arrivare a un target molto più ampio. Mancano infatti spinte esagerate su temi sessuali o violenti e tutto è trattato nel modo più politicamente corretto possibile.

Non si conoscono le reazioni del cantante degli One Direction al protagonista ispirato a lui. In molti hanno criticato il personaggio del giovane attore Hero Fiennes Tiffin, che interpretò il piccolo Tom Riddle nella saga di Harry Potter. Secondo i fan infatti, non ci sarebbe una giusta corrispondenza fra il vero Harry Stiles e lo scapestrato Hardin.