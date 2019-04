TRONO DI SPADE 8 PRIMO EPISODIO – È arrivato il grande giorno per i fans del Trono di Spade. Lunedì 15 aprile 2019 alle 3 di notte in punto andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti il primo episodio dell’ottava e ultima stagione della serie di Game of Thrones.

L’episodio sarà trasmesso in esclusiva su Sky Atlantic in lingua originale e sottotitolato in italiano. La prima replica andrà in onda lunedì 15 aprile alle 21.15. Per vederlo doppiato in italiano, invece, occorrerà aspettare fino a lunedì 22 aprile.

QUI DOVE VEDERE IL TRONO DI SPADE IN STREAMING E TV

Cosa aspettarsi dall’ultima di Game of Thrones 8? Agli attori e sul set è stata imposta ovviamente la massima segretezza, per evitare fughe di informazioni indesiderate.

Tuttavia, da alcune dichiarazioni dei registi e del cast è trapelata qualche piccola anticipazione. Altri dettagli possiamo desumerli dal trailer ufficiale rilasciato da Hbo, che dura appena due minuti ma fornisce un’idea su cosa potrebbe accadere nell’amatissima serie tv tratta dai libri di George R.R. Martin.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler. Non leggete se non avete visto la settima stagione:

Ecco quindi cosa sappiamo sull’ultima stagione del Trono di Spade:

Ci saranno “momenti drammatici come le Nozze Rosse”. A dare questa informazione è stato il regista David Nutter. Come i fan sanno bene, con il nome “Nozze Rosse” ci si riferisce alla terribile circostanza in cui ha perso la vita Robb Stark, insieme alla moglie Talisa e alla madre Catelyn Stark. Se davvero ci saranno momenti altrettanto drammatici, aspettiamoci una carneficina. Le parole di Nutter sembrano confermare quanto dichiarato in precedenza da Sophie Turner, l’attrice che interpreta Sansa Stark, che ha parlato dell’ottava stagione come di quella “più sanguinosa, più mortale e più emozionante di tutti gli anni precedenti”. Resta da chiedersi chi saranno i primi a cadere. L’ultima stagione ci metterà davanti allo scontro finale dei morti contro vivi, i Sette Regni contro gli Estranei. I fan si aspettavano l’arrivo di questa “lotta finale”, dal momento che l’ottava sarà anche l’ultima stagione della serie. Il trailer offre però la conferma definitiva di questa teoria, perché mostra le immagini della preparazione di una grande battaglia, che cambierà con ogni probabilità le sorti del Sette Regni. Cersei Lannister potrebbe non essere incinta. Come hanno notato alcuni siti specializzati, infatti, nel trailer dell’ottava stagione la perfida regina beve del vino. Questo vuol forse dire che ha mentito a Jaime quando gli ha detto di aspettare un bambino? O forse lo ha perso? Tutte le ipotesi restano aperte. Bronn, Tormund e Berric sembrano essere riusciti a sopravvivere all’attacco di Viserion alla Barriera. Abbiamo temuto per la loro sorte, ma la conferma della loro sopravvivenza sembra essere contenuta nel trailer. Arya e Jon si ritrovano finalmente insieme a Grande Inverno. Dopo essere stati separati nella prima stagione i due personaggi ritornano insieme e questo potrebbe portare a delle conseguenze inaspettate. Entrambi hanno attraversato molte avventure dal momento in cui si sono lasciati. Come evolverà il loro rapporto? Jaime Lannister sta andando a nord a combattere contro gli Estranei, come promesso a Jon e Daenerys. Anche su questo il trailer offre indicazioni abbastanza chiare. Jon potrebbe scoprire la verità sulla sua nascita. Come i fan si ricorderanno, Sam Turly e Bran Stark ora sanno che Jon è figlio di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. Sanno anche che non è un figlio illegittimo, perché i due si erano sposati. Jon avrebbe quindi tutte le ragioni per reclamare il trono. Sam e Bran gli diranno quello che hanno scoperto? Come reagirà l’ex guardiano della notte di fronte alla notizia di avere sangue Targaryen nelle vene? Chi siederà alla fine sul trono di Spade? Non è dato saperlo ancora, ma nel finale aspettiamoci i fuochi d’artificio. Gwendoline Christie, che interpreta Brienne di Tarth nella serie televisiva, ha detto infatti a proposito del finale dell’ottava stagione: “avrete bisogno della psicoterapia”. Sarà vero? Stando alle precedenti stagioni, forse dovremmo fidarci.

Qui sotto il trailer ufficiale dell’ottava stagione:

Game of Thrones 8: dopo la messa in onda dell’ultima puntata, arriverà un documentario speciale