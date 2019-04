CIAO DARWIN 8 QUINTA PUNTATA ANTICIPAZIONI – Questa sera, 12 aprile 2019, torna su Canale 5 Ciao Darwin 8, la trasmissione di Paolo Bonolis giunta alla quinta puntata. Il format è quello di successo da sempre: due squadre contrapposte che si fronteggiano in diverse prove, da quella di coraggio al viaggio nel tempo, dal faccia a faccia fino al gioco finale dei “cilindroni”.

Scopriremo alla fine quale compagine sarà vincente e quindi quale sarà il carattere da attribuire all’uomo e alla donna del Terzo Millennio. La grande novità di questa edizione di Ciao Darwin è la presenza di una Madre Natura diversa ogni settimana.

Ecco allora cosa accade nella puntata di questa sera di Ciao Darwin 8, in onda oggi, venerdì 12 aprile 2019, alle 21.20 su Canale 5. Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Ciao Darwin 2019, tutto sullo storico show di Canale 5 con Paolo Bonolis

Ciao Darwin 8 quinta puntata | Anticipazioni

Le due squadre a fronteggiarsi stasera sono Belli contro Brutti. Una dicotomia classica che da sempre divide il mondo! A capitanare le due compagini saranno rispettivamente Youma Diakite, reduce dall’Isola dei Famosi, ed Enzo Salvi. Belli contro Brutti si fronteggeranno in varie prove, fino a quella finale dei “cilindroni”, per decretare la squadra vincente.

Come sempre, poi, non può mancare Madre Natura. La bellissima Madre Natura di stasera a Ciao Darwin 8 è Sara Vulinovic Zlatan. Si tratta di una bellissima modella nata in Croazia ma che da tanti anni lavora in Italia. Sarà lei a muovere il mappamondo per scegliere casualmente i concorrenti di questa puntata che devono confrontarsi nella sfida tra Belli e Brutti.

La quinta puntata Ciao Darwin 8 va in onda stasera, venerdì 12 aprile 2019, su Canale 5 a partire dalle 21.25. A condurre la sfida di oggi tra belli contro brutti come sempre Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

Ciao Darwin, streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Canale 5