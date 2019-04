Gli uomini con la barba folta hanno i testicoli piccoli: lo dice la scienza

Lo sostiene una ricerca della University of Western Australia: i mammiferi maschi (compresa la razza umana) o sono “ben adornati” o sono “ben dotati”.

L’energia fisica di un mammifero maschio non è sufficiente per sviluppare contemporaneamente una barba (o una criniera) folta e dei testicoli voluminosi. In altre parole: chi ha la barba folta ha i testicoli piccoli e viceversa.

Lo studio si basa sul confronto delle taglie dei testicoli di almeno cento specie animali diverse (uomini compresi) e utilizza un’unità di misura che spazia da un granello di pepe nero a una pallina da tennis.

Conclusione: fra i mammiferi maschi adulti, la competizione per trovare una compagna è talmente forte che gli interessati non riescono a sviluppare in un ugual misura tutte le loro qualità attrattive (attrattive e riproduttive).

Così, fra gli uomini, coloro che hanno più difficoltà a sviluppare una folta peluria durante la pubertà, si ritrovano in fase adulta meglio equipaggiati rispetto ai loro simili “capelloni”. O almeno così pare.

La ricerca lo definisce come “un dilemma evolutivo”: donna avvisata…

