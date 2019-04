LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI – Torna in prima serata, Barbara D’Urso, con la quinta puntata di Live Non è la D’Urso. Ormai di casa anche nel serale di Mediaset, la nota presentatrice napoletana intratterrà il pubblico italiano con nuovi (e vecchi) ospiti.

Con questo programma, Mediaset ha intenzione di proporre in prima serata temi e personaggi cari a Barbarella, spaziando tra gossip e cronaca rosa grazie a vip amati e chiacchierati che la conduttrice ha spesso ospitato nel suo salotto.

Tutto quello che c’è da sapere su Live – Non è la D’Urso

Ma allora chi terrà compagnia a Barbara durante questa quinta puntata in onda mercoledì 10 aprile 2019? Ci saranno grandi ritorni, perché alcuni vip hanno ancora qualcosa da dire, altre conferme e volti nuovi.

Scopriamo insieme tutti i nuovi vip che animeranno il salotto di Barbara D’Urso.

Live non è la D’Urso anticipazioni | Ospiti quinta puntata

Tra poche ore, le luci verranno puntate nuovamente su Barbara D’Urso e i suoi ospiti. Attesa in prima serata per il confronto uno contro tutti è Pamela Prati. La showgirl nelle ultime settimane ha attirato molta attenzione per alcuni retroscena della sua vita privata di cui si discuterà in prima serata su Canale 5.

La Prati si sarebbe sposata con l’imprenditore Mark Caltagirone che, però, nessuno conosce. Alcune fonti riportano che Palema sia ancora nubile agli occhi dell’anagrafe del Comune di Roma: dunque, dov’è finito il matrimonio? E lo sposo? Che le nozze siano state soltanto un pretesto per darle un po’ di spazio sui media? Se così fosse, per presenziare da Barbara D’Urso in prima serata, la showgirl avrebbe colpito nel segno.

Ancora, in studio ci sarà ancora una volta Paola Caruso che si è sottoposta al test del DNA insieme alla sua presunta madre biologica: riuscirà a chiudere questa storia con un lieto fine?

Nel salotto di Barbarella ci sarà anche Emanuele Filiberto, di ritorno davanti alle telecamere dopo quattro anni d’assenza.

Infine, Asia Argento torna per replicare alle accuse di Morgan.

Dove vedere Live non è la D’Urso in streaming

Live Non è la D’Urso va in onda mercoledì 10 aprile alle ore 21:20 su Canale 5.