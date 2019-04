GRANDE FRATELLO PRIMA PUNTATA – Ieri sera, 8 aprile 2019, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2019, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Il reality, giunto alla sedicesima edizione, vede nel cast molti personaggi già avvezzi ai riflettori, tra ex concorrenti di talent o “figli di” e pochi completamente sconosciuti. Un ibrido, insomma, tra la versione nip e quella vip.

Una formula che lo scorso anno aveva regalato al Grande Fratello ottimi ascolti e che la presentatrice napoletana ha replicato in questa nuova edizione. Nel ruolo di opinionisti il confermato Cristiano Malgioglio e la new entry Iva Zanicchi.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Ma scopriamo insieme cosa è successo nella prima puntata del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019 prima puntata | Cos’è successo

La prima puntata si apre con una Barbara D’Urso visibilmente emozionata che entrando nello studio urla “Mi scoppia il cuore!”. Il tema fondamentale di questo primo appuntamento è presentare il cast dei concorrenti che via via sono entrati nella casa del Grande Fratello.

Ci si sposta in piscina dove Cristiano Malgioglio, attorniato da una schiera di bei ragazzi e ragazze. Arriva anche l’altra opinionista, Iva Zanicchi. Tra i ragazzi presenti viene scelto il primo concorrente ufficiale del Gf 16: si tratta del napoletano Gennaro Lillio.

La seconda ad entrare nella casa è Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’Inter Mauro. I due opinionisti entrano in studio: colpisce l’abbigliamento di Malgioglio che indossa un kilt scozzese. Si procede con le clip e l’ingresso in casa di altri concorrenti: Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e la giocatrice di pallacanestro Valentina Vignali.

A varcare la porta rossa è poi Jessica Mazzoli, la ex di Morgan. La ragazza si intrattiene in passerella con Barbara D’Urso, parlando della figlia avuta con il cantante e che lui non vede da anni: “Lui lo sa, deve fare un percorso psicologico-riabilitativo-genitoriale che sedi opportune hanno deciso”.

Uno dei personaggi più eclettici a varcare la porta rossa di questo Grande Fratello è Gaetano Arena, che vanta di avere un sorriso magnetico e di conquistare facilmente le donne che desidera. Per Malgioglio, però, è un bello che non balla.

Entrano poi nel Grande Fratello 2019 l’ex fenomeno di Io Canto Cristian Imparato, e poi finalmente i primi non famosi: Martina Nasoni ed Enrico Contarin. Arriva il momento di altri pseudo vip come Mila Suarez e Gianmarco Onestini.

Uno dei personaggi più attesi di questa edizione del Grande Fratello 2019 è Serena Rutelli, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Nel Camping Carmelita finiscono due personaggi usciti dal Grande Ranch: Daniele Dal Moro e Erica Piamonte. Audrey Chabloz e Angela Losito vanno nella casa.

Entrano in casa anche Ambra Lombardo e Michael Terlizzi. Fa discutere Malgioglio che dichiara che quest’anno ci sono tre concorrenti gay. Alla domanda della D’Urso su come faccia a saperlo, il cantante risponde: “Ogni mamma sa riconoscere i suoi figli”.

Infine è tempo come sempre di nomination: al televoto vanno Erica e Audrey, mentre Angela è la prima eliminata della nuova edizione del Grande Fratello. Settimana prossima entrerà nella casa il dietologo Alberico Lemme.

Discreti gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello: Canale 5 ha raccolto davanti al video 3.405.000 spettatori e il 19,34% di share.