Gaetano Arena chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Fidanzata

GAETANO ARENA CHI È – Gaetano Arena è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2019, al via da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Ma chi è Gaetano? Cosa ha fatto nella sua vita prima di entrare nella casa più spiata d’Italia?

È stato annunciato come il concorrente che avrebbe fatto girare la testa a tutte le ragazze della casa (e alle telespettatrici) e, in effetti, quando Gaetano Arena ha fatto il suo ingresso nella casa le donne non hanno potuto che notare la sua bellezza.

Alto, moro, bel fisico e sguardo profondo, Gaetano è senza dubbio un ragazzo molto attraente. Originario di Napoli, è nato nel 1996 ed è alto circa 1 metro e 82 cm. Lasciata la sua città di nascita, Gaetano si è trasferito a Jerago con Orago (VA) dove vive.

In quanto alla sua istruzione, sappiamo che ha un diploma di operatore turistico e che il suo lavoro non ha nulla a che fare con il turismo: Gaetano, infatti, è un graphic e fashion designer e art director. Inoltre Gaetano svolge anche l’attività di modello.

Lui stesso è ben consapevole di essere bello, misterioso e irresistibile alle donne. In quanto alla sua vita provata, però, sappiamo solo che Gaetano è attualmente single.

Gaetano Arena Instagram

Gaetano è, ovviamente, molto attivo sui social, e in particolare su Instagram, dove ha un profilo seguito da circa 32 mila persone. L’account, mentre lui si trova nella casa del Grande Fratello, verrà gestito da persone a lui vicine.

