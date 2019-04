EPCC 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il programma di Alessandro Cattelan

EPCC 2019 STREAMING – Da giovedì 11 aprile 2019 va in onda su Sky Uno la nuova edizione di E poi c’è Cattelan (EPCC), il programma tv condotto da Alessandro Cattelan e in onda tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno. Saranno tantissimi gli ospiti del popolare conduttore che si alterneranno alla sua scrivania e che giocheranno con lui.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU EPCC 2019

Dove vedere EPCC 2019 in tv o live streaming? Di seguito tutte le risposte:

EPCC 2019 streaming live | Dove vedere il programma in tv

E poi c’è Cattelan va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 di Sky; 311 o 11 del digitale terrestre).

“I figli ti invecchiano”, il monologo di Valerio Mastandrea diventato virale sui social

Le puntate sono registrate nello studio 2 di Rogoredo e prevedono di base un paio di ospiti in studio che si raccontano in veste ironica, allegra e giovanile con il conduttore Alessandro Cattelan. Dopo due chiacchiere spazio ai giochi: dalle corse in auto (a pedali) per i corridoi di Sky ai quiz. Passando per torte in faccia e chi più ne ha più ne metta.

EPCC 2019 streaming live | Dove vedere il programma in streaming

Tutte le puntate di E poi c’è Cattelan possono essere seguite il live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGO, che permette di seguire tutti i programmi Sky da pc, tablet e smartphone dovunque voi siate.

Sempre su SkyGO, dopo la messa in onda, è possibile recuperare eventuali puntate perse o che volete rivedere. A venirvi in soccorso è infatti il servizio on demand. Con pochi clic quindi non vi perderete neanche 1 minuto dello show di Sky Uno.

EPCC a Teatro, ospite Chiara Ferragni: “Gli haters peggiori? Le mamme sono terribili” | VIDEO