MILA SUAREZ GRANDE FRATELLO 2019 – Parte una nuova edizione del Grande Fratello, il popolare reality che torna su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile 2019. A condurre torna dopo il successo dello scorso anno Barbara D’Urso, impegnata in questa fase in ben quattro programmi contemporaneamente: oltre al Gf, infatti, Carmelita è alla guida di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

A decretare il successo del Grande Fratello 2019 saranno come sempre le dinamiche che col passare delle settimane si instaureranno tra i concorrenti. Anche quest’anno ci sarà un insieme di concorrenti già conosciuti dal pubblico e di altri non famosi.

A giudicare quanto avviene all’interno della casa del Grande Fratello i due opinionisti di quest’anno: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Uno dei concorrenti più attesi di questa edizione è sicuramente Mila Suarez. Ecco chi è Mila Suarez: carriera, vita privata e curiosità.

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti del Grande Fratello 2019

Mila Suarez Grande Fratello 2019 | Chi è

Mila Suarez è una bellissima showgirl nata a Casablanca, in Marocco, nel 1998. È proprio in Italia che Mila ottiene il grande successo: appena compiuti 18 anni, la modella decide di trasferirsi a Parma. Inizia svolgendo lavori umili come quello di cameriera e barista.

In poco tempo, però, Mila, grazie alla sua bellezza si fa notare e riesce a sfondare nel mondo dello spettacolo. La Belen di Parma, così è anche conosciuta, si fa apprezzare dal pubblico italiano quando nel 2013 entra nel cast di Uomini e Donne, come corteggiatrice di Emanuele Colombo.

Pochi anni dopo, nel 2017, diventa una delle tentatrici di un altro programma di Canale 5, Temptation Island. In particolare si avvicina a Francesco Chiofalo e e Alessio Bruno.

Ora per Mila Suarez un’altra opportunità in televisione, come concorrente del Grande Fratello 2019.

Mila Suarez Grande Fratello 2019 | Vita privata

Nel 2013 Mila ha avuto un breve flirt con Fabrizio Corona. Una volta ottenuto il successo, tra il 2017 e il 2018 la modella di origini marocchine ha avuto una storia con l’attore Alex Belli. Dopo poco, però, la relazione è finita malamente.

Mila Suarez ne ha parlato in diverse trasmissioni televisive in particolare quelle condotte da Barbara D’Urso. A Domenica Live ha dichiarato: “Sono dovuta scappare in Marocco perché lui mi ha violentato psicologicamente, che è ancora peggio di uno schiaffo”.

Mila Suarez Grande Fratello 2019 | Instagram

Molto attiva sui social, è seguita da circa 110mila follower sul suo profilo Instagram.

Mila Suarez Grande Fratello 2019 | Concorrenti

Ecco tutti i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello:

Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini)

Jessica Mazzoli (ex di Morgan)

Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi)

Mila Suarez (modella)

Valentina Vignali (cestista ed influencer)

Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari)

Cristian Imparato (vincitore di Io Canto)

Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi)

Serena Rutelli (figlia di Francesco e Barbara Palombelli)

Gennaro Lillio (ex di Lory Del Santo)

Gaetano Arena

Enrico Contarin

Martina Nasoni

Ambra Lombardo

In più entreranno ufficialmente nel cast del Gf anche due dei quattro aspiranti concorrenti che al momento sono al Grande Ranch.