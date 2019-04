Ivana Icardi Grande Fratello 2019 | Concorrenti

IVANA ICARDI GRANDE FRATELLO 2019 – Lunedì 8 aprile 2019 comincia la nuova edizione del Grande Fratello 2019, condotta da Barbara D’Urso. Dopo il grande successo della passata stagione, la presentatrice napoletana è chiamata a fare il bis per risollevare gli ascolti della prima serata di Canale 5.

A determinare le fortune della trasmissione, come sempre, il cast che la produzione del reality ha allestito. Come l’anno scorso, anche il Grande Fratello 16 presenta alcuni concorrenti già noti e amati dal pubblico, mentre altri sono perfetti sconosciuti, come prevede il format storico.

Le dinamiche che si instaurano tra i concorrenti sono imprevedibili. A commentarne l’andamento i due opinionisti che quest’anno sono Cristiano Malgioglio e la grande novità Iva Zanicchi.

Una delle concorrenti più attese è sicuramente Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’inter Mauro, spesso ospite delle altre trasmissioni di Barbara D’Urso come Domenica Live.

Ma scopriamo meglio chi è Ivana Icardi: carriera, curiosità e vita privata.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello 2019

Ivana Icardi Grande Fratello 2019 | Chi è

Sorella di Mauro Icardi, Ivana è molto popolare nella sua Argentina, dove è una vera star della televisione. Classe 1995, Ivana è nata a Rosario. Si è poi trasferita in Spagna, a Las Palmas, con la madre, i due fratelli minori e il patrigno.

Attualmente vive in Italia, Paese al quale è molto legata anche per via delle sue origine italiane. La tv per lei non è una novità, ha infatti partecipato nel 2016 al Grande Fratello argentino, il Gran Hermano: un’esperienza che non è passata inosservata.

Ivana Icardi entra al Grande Fratello 2019 con l’obiettivo chiaro di recuperare i rapporti con il fratello Mauro. Riuscirà Barbara D’Urso a riportare il sereno fra i due argentini? La bella Ivana ha preso parte a diverse trasmissioni per raccontare la sua storia e il perché del litigio con il calciatore.

Ad ostacolare il rapporto tra i due sarebbe la moglie e procuratrice di Mauro, Wanda Nara. “Purtroppo il rapporto con mio fratello si è rovinato da quando c’è una persona nella sua vita. A me lei non convince, sta con questa moglie che se non fosse calciatore non starebbe con lui. Sono arrabbiata e delusa. Il Grande Fratello per me non è una novità perché ho già partecipato al Grande Fratello argentino. Sono emozionatissima perché sto per entrare nella casa del Grande Fratello italiano. Non me ne basta uno, devo farne due”, ha raccontato Ivana Icardi nella sua clip di presentazione del Grande Fratello 2019.

Ivana Icardi Grande Fratello 2019 | Vita privata

Ivana dal 2016 è fidanzata con il calciatore Luis Fabian Galesio, che l’argentina ha conosciuto proprio dentro la casa del Gran Hermano. I due pubblicano spesso foto insieme sui social nelle quali appaiono molto innamorati.

Ivana Icardi Grande Fratello 2019 | Instagram

Molto attiva sui social, ha circa 650mila follower sul suo profilo Instagram.

