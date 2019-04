Gennaro Lillio: ecco chi è il concorrente del Grande Fratello 2019

Gennaro Lillio chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Lory Del Santo

GENNARO LILLIO CHI È – Gennaro Lillio è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2019 (reality show in onda su Canale 5), ma a farlo conoscere è stata la cronaca rosa. Il ragazzo, classe 1991, è stato il fidanzato di Lory Del Santo e corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GRANDE FRATELLO 2019

Il suo sogno è quello di fare l’attore, ma – per il momento – la sua passione più grande resta lo sport.

Negli ultimi tempi ha lavorato come modello. In passato è stato eletto “Il più bello della Campania” e “Mister Italia Forever 2016”, titolo di cui è molto fiero: “Un momento unico. Eravamo decine di candidati – ha raccontato -. Tutti decisi a poter rappresentare la bellezza maschile italiana nel mondo. Per un ragazzo è un titolo unico. Il più importante. Sono fiero di rappresentare Napoli e l’Italia nel mondo”.

I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO 2019

Gennaro Lillio | Gli studi

Prima di diventare corteggiatore di Uomini e Donne, Gennaro ha studiato recitazione presso la scuola di teatro Dietro le quinte di Napoli e ha recitato in alcune fiction per la televisione: in Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2017), Sirene (2017) e Furore 2.

In tv, oltre a Uomini e Donne, è stato protagonista del programma Ninja Warrior Italia, andato in onda su Canale NOVE nel 2016, e nel salotto di Barbara D’Urso in qualità di personal trainer: a Domenica Live ha fatto dimagrire i VIP.

DOVE VEDERE IL GRANDE FRATELLO 2019

Gennaro Lillio | Vita privata e Lory Del Santo

Gennaro è nato a Napoli ed è cresciuto a Caivano, cittadina della nonna dove la sua famiglia si è trasferita in seguito al sisma dell’Irpinia nel 1980; sua mamma Imma ha un compagno e non si conoscono dettagli sul rapporto con suo padre. Ha un fratello gemello, Guido.

Sin da piccolo ha sviluppato una grande passione per lo sport e si è poi diplomato come istruttore di fitness, specializzandosi in Educazione Alimentare e diventando un personal trainer molto richiesto. Ha lavorato anche come commesso in un centro commerciale a Napoli.

GLI OPINIONISTI DEL GF2019

Al momento Gennaro non risulta fidanzato. In passato è stato il partner di Lory Del Santo con cui, dopo un corteggiamento social, ha avuto una relazione di diversi mesi. A far finire la relazione la gelosia.

CHI È IVANA ICARDI