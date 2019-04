Gomorra 4 anticipazioni seconda puntata | Terzo e quarto episodio | Cosa succede

GOMORRA 4 ANTICIPAZIONI STASERA – Questa sera, 5 aprile 2019, su Sky vanno in onda altri due episodi di Gomorra 4: il terzo e il quarto, racchiusi nella seconda puntata della serie tv campione di ascolti. Cosa succederà a Genny? E Patrizia? Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata:

Gomorra 4 anticipazioni seconda puntata | Terzo episodio

Il terzo episodio di Gomorra vedrà come protagonista Patrizia. La donna ormai gestisce gli affari a Secondigliano. E lo fa “bene”, dimostrando di essere all’altezza del compito datogli da Genny, ma, dopo che alcuni suoi uomini sconfineranno nel territorio di Enzo, dovrà risolvere qualche problema con il figlio di sangue blu.

Gli affari di Patrizia però non si limiteranno a Secondigliano: la donna boss infatti uscirà da Napoli per andare a Bologna dove l’attende Mickey Levante per chiudere un grosso affare.

Gomorra 4 anticipazioni seconda puntata | Quarto episodio

Nel quarto episodio il protagonista sarà di nuovo Genny, volato a Londra con Alberto per chiudere un importante affare legato al progetto dell’aeroporto. La carriera da imprenditore di Gennaro prosegue, ma qualcosa andrà storto e Genny sarà costretto a tirare fuori ancora una volta la sua parte peggiore. Fare il “bravo” non è affatto semplice per uno come lui.

Gomorra 4 anticipazioni seconda puntata | Cosa è successo nella prima puntata

Nei primi due episodi di Gomorra 4 abbiamo visto Genny reagire dopo la morte di Ciro. L’erede di Pietro Savastano ha gestito “bene” il post assassinio dell’Immortale evitando lo scoppio di una guerra. Il tutto grazie all’aiuto della famiglia Levante, senza la quale Genny avrebbe – probabilmente – fatto una brutta fine.

Il protagonista ha quindi lasciato l’impero in mano a Patrizia per intraprendere una nuova strada “legale”: l’idea è quella di costruire l’aeroporto più grande del sud Italia in maniere corretta, senza commettere reati. Ma la strada della legalità ha subito già qualche intoppo…

