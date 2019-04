Mentre ero via anticipazioni seconda puntata | 4 aprile 2019 | Cosa succede | Rai 1

MENTRE ERO VIA ANTICIPAZIONI – Torna questa sera il secondo appuntamento con la nuova fiction di Rai 1: Mentre ero via vede come protagonista Vittoria Puccini nei panni di Monica, una donna che si risveglia dopo 4 mesi di coma in seguito a un incidente stradale.

Ma c’è di più: Monica era presente al momento della morte del marito Gianluca e dell’amante, Marco. L’unica a salvarsi è lei, finita in ospedale e uscita dal coma dopo 4 mesi: purtroppo, però, la donna non ricorda nulla dei suoi ultimi 8 anni, figurarsi dell’incidente e della sua tresca con Marco. A ricordarglielo ci pensa Riccardo, fratello del suo marito defunto, che non riesce a digerire il tradimento e accusa Monica della morte di Gianluca.

La donna si affida alle cure della psicologa, forte e tenace che vuole aiutarla a recuperare le redini della propria vita e soprattutto a far chiarezza sull’accaduto.

Cosa succederà nella seconda puntata di questa sera?

Mentre ero via anticipazioni seconda puntata | 4 aprile

Nel primo episodio di Mentre ero via abbiamo visto Monica alle prese con le difficoltà della vita post-coma. Mentre Riccardo, fratello dell’ex marito, le rema contro ritenendola responsabile della morte di Gianluca, l’altra sorella Barbara ha deciso di stare dalla sua parte.

A unire le due donne è una lunga amicizia, motivo per cui entrambe faranno gioco di squadra. Barbara infatti sceglierà di andare contro la sua stessa famiglia, opponendosi al padre e al fratello.

La dottoressa Liguori aiuta Monica nel processo di recupero della memoria, favorito dal ritorno della donna a Palazzo Grossi, fonte diretta di ricordi.

A furia di ricordare i suoi precedenti anni smarriti, la protagonista di Mentre ero via si convince sempre più di aver avuto una relazione extraconiugale con Marco, ma il fratello dell’uomo – Stefano – tenterà di dissuaderla, spiegandole che tra i due poteva esserci un altro genere di rapporto, che però Monica non accetta.

In fondo, la sua priorità è una soltanto: recuperare il rapporto con i figli e la famiglia; infatti, Monica convince Sara a rivolgersi a un centro di cura per disturbi alimentari. Ed è grazie a Sara che Monica scopre un nuovo dettaglio del suo passato, un dettaglio talmente sconvolgente da mettere in dubbio la sua presunta relazione con Marco.

Forse, Stefano non aveva tutti i torti: ma quale verità si nasconde dietro la morte di Gianluca e Marco?

Mentre ero via torna questa sera su Rai 1 alle ore 21:25 con la seconda puntata.