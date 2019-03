UMBERTO BROCCOLI CIAO DARWIN – Questa sera torna su Canale 5 Ciao Darwin 8, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis ogni venerdì sera. Nell’appuntamento di questa sera si sfidano due compagini davvero agli antipodi, Cime contro Rape. Da un lato, quindi, i cervelloni amanti dei libri e dello studio, dall’altra le persone che non hanno mai avuto un buon rapporto con la scuole e la cultura.

Tutto quello che c’è da sapere su Ciao Darwin 8

Come sempre a capitanare le due squadre ci sono personaggi famosi tra i più amati dal pubblico. In questa terza puntata, in onda venerdì 29 marzo, il professor Umberto Broccoli guida la categoria delle Cime, mentre l’istrionica showgirl Carmen Di Pietro è il capitano delle Rape. Ne vedremo delle belle!

Ma chi è Umberto Broccoli? Ecco la sua carriera, la vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni complete della terza puntata di Ciao Darwin 8

Umberto Broccoli Ciao Darwin | Chi è | Carriera

Nato a Roma nel 1954, si è laureato in Archeologia Cristiana all’Università La Sapienza di Roma, ha iniziato a lavorare come archeologo presso il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali oltre che come collaboratore di numerose riviste.

Il pubblico televisivo lo conosce soprattutto per la sua partecipazione a trasmissioni della Rai, in particolare per essere parte del cast della trasmissione I fatti vostri. Nella trasmissione di Giancarlo Magalli ha una sua rubrica, nella quale ricorda i principali personaggi della storia e della musica italiana. Umberto Broccoli è anche un importante autore televisivo: ha scritto infatti programmi di successo come “UnoMattina”, “La straordinaria storia d’Italia”e “La scoperta dell’Europa”.

Aldilà delle partecipazioni in tv, Umberto Broccoli è un noto accademico, ha scritto diversi libri e saggi. Broccoli, capitano delle rape a Ciao Darwin 8 nella terza puntata del 29 marzo in onda su Canale 5, è stato Sovrintendente per i Beni Culturali di Roma Capitale e attualmente collabora con il Corriere della Sera.

Della sua vita privata si sa molto poco. Non si sa quindi come si chiama la moglie o altri membri della famiglia.