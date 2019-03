GOMORRA 4 ANTICIPAZIONI – L’attesa è ormai finita per gli amanti di una delle serie più seguite negli ultimi anni: stiamo parlando di Gomorra, giunta ormai alla quarta stagione che va in onda questa sera, venerdì 29 marzo, su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno a partire dalle 21.15.

La serie tv, prodotta da Sky, Cattleya e Fandango, è composta da dodici nuovi episodi che andranno in onda ogni venerdì, come sempre due alla volta. Vediamo quindi cosa succede nelle prime due puntate.

Gomorra 4 anticipazioni | Primo episodio

La terza stagione si era chiusa con un tragico evento: la morte di Ciro, di cui vediamo sprofondare il corpo nel mare. E tutto riparte proprio da lì, dalle nuove sfide che attendono Genny in una Napoli sempre agitata da guerre tra clan rivali.

L’erede di Pietro Savastano, infatti, cercherà di tenere la situazione sotto controllo e di non far degenerare la situazione. Motivo per cui lascia in eredità “il suo regno” a Patrizia (Cristiana Dell’Anna), persona di cui ha ormai grande fiducia.

In tal modo, però, lascia ai Levante campo libero e loro ne approfittano per conquistare una posizione di sempre maggiore rilievo. I Levante, il cui patriarca è Don Gerlando, sono legati come parentela a Donna Imma e sono una potente famiglia che ha il controllo sulle campagne a nord di Napoli.

Genny riuscirà a scongiurare le ritorsioni dei fratelli Capaccio , ‘O Diplomato e ‘O Crezi, che con lui sono furiosi.

Gomorra 4 anticipazioni | Secondo episodio

Nel secondo episodio lo scenario si sposta invece ad un anno dopo la morte di Ciro e vede un Genny profondamente cambiato: nasconde i tatuaggi, si veste in maniera più sobria e mostra di avere una famiglia perfetta insieme alla moglie Azzurra e il loro figlio Pietro.

I Savastano, infatti, conducono una vita tranquilla e vivono in una bella villa di Posillipo: quello che vogliono è solo assicurare un futuro diverso, migliore, al proprio figlio. Motivo per cui a Gennaro viene in mente di portare avanti un grande progetto, ma in maniera “pulita”. Il problema è che non sarà facile come lui crede inizialmente.