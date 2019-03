Incidente ferroviario alla stazione di Inverigo, a Como. Due treni pendolari si sono scontrati sulla linea Milano-Asso. Ci sono alcuni feriti tra cui il capotreno e alcuni passeggeri.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.40 del 28 marzo 2019.

L’incidente si è verificato perché uno dei due treni non ha rispettato il segnale di stop e non si è fermato in tempo per impedire lo scontro con il treno che viaggiava sullo stesso binario ma in direzione opposta.

La circolazione è sospesa.