Jonathan e Kevin Sampaio, ecco chi sono i gemelli concorrenti di “Ballando con le stelle”

JONATHAN KEVIN SAMPAIO – Kevin e Jonathan Sampaio sono i concorrenti che partecipano in coppia alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Lo show va in onda da sabato 30 marzo 2019 su Rai 1 in prima serata e, tra i concorrenti, figurano i gemelli Sampaio: due al prezzo di uno.

Cosa sappiamo di questi due gemelli? Vediamolo insieme.

Jonathan Kevin Sampaio | Ballando con le stelle | La carriera nella moda

Di origini portoghesi, i due gemelli sono classe 1986. Nati a Parigi, Kevin e Jonathan si sono trasferiti a 5 anni a Felgueiras, Portogallo, con tutta la famiglia.

Da anni lavorano nel mondo della moda, una passione nata e sviluppatasi durante l’adolescenza: infatti, i due gemelli hanno lavorato come modelli. Hanno vissuto dieci anni a New York, ma è negli ultimi tempi che hanno fatto ritorno alle origini, facendo dietrofront verso il Portogallo.

Ai gemelli Sampaio si rifà infatti il marchio di calzature “Deux Sampaio”, passando da modelli a imprenditori veri e propri.

Nel 2019, i gemelli partecipano al programma Ballando con le stelle.

Jonathan Kevin Sampaio Ballando con le stelle | Vita privata

Anche se a Ballando con le stelle partecipano come un’unità entità, i due gemelli Sampaio hanno certamente vite differenti. Kevin, ad esempio, è il fratello single, anche se la scorsa estate era stato avvistato insieme a una grande celebrity della musica, quale Madonna.

Suo fratello Jonathan, invece, è impegnato da tanto tempo in una relazione di cui si conosce però molto poco. I due fratelli sono entrambi attivi sui social, in particolare Instagram: Kevin sul suo profilo conta 34 mila follower, mentre suo fratello Jonathan su Instagram è seguito da 24 mila persone.

Riguardo il programma di Rai 1, la conduttrice Milly Carlucci ha spiegato che non è ancora ben chiara quale sarà la modalità di gioco per i due gemelli: non sappiamo se i due gareggeranno l’uno contro l’altro affiancati da due ballerine oppure se prenderanno parte al programma come una coppia e quindi si esibiranno in un trio insieme a una sola ballerina.

Quello che sappiamo per certo è che Kevin e Jonathan Sampaio hanno abbandonato le luci della passerella per dedicarsi al pubblico italiano e conquistarlo a colpi di danza.