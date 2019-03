Stefano De Martino, tutto quello che c’è da sapere sul conduttore di Made in Sud

STEFANO DE MARTINO CHI È – Oggi è sicuramente più conosciuto come l’ex marito di Belen anziché per la sua professione.

Stefano De Martino nasce come ballerino di Amici di Maria de Filippi e al 2019 è il conduttore di Made in Sud, il programma per comici in onda su Rai 2.

Ma cosa sappiamo di Stefano De Martino? Della sua vita sentimentale, attuale e passata? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino chi è | Carriera

Risale al 2007 il momento in cui Stefano ha potuto fare un balzo nel mondo dello spettacolo. A soli 18 anni, il giovane De Martino vinse una borsa di studio che lo portò dritto al Broadway dance center di New York. Questa fu un’esperienza fondamentale per la sua carriera di ballerino: studiando danza moderna e contemporanea, Stefano si è poi preparato al lancio nel 2009.

Fu quello l’anno in cui partecipò al talent show di Maria De Filippi: arrivò alla finale di Amici e, pur non vincendo, ottenne un contratto da professionista che lo condusse in giro per il mondo in tour.

L’anno seguente, Stefano è tornato ad Amici ma questa volta in qualità d’insegnante e coreografo.

Il ballerino ha poi partecipato ad altri programmi televisivi come Quelli che il calcio, Tu si que vales, Selfie, l’Isola dei Famosi (dove è stato inviato per l’edizione 2018) e infine Made in Sud.

Stefano De Martino chi è | Vita privata

Nato a Torre Annunziata (NA) il 3 ottobre 1989, Stefano è sicuramente un volto conosciuto della televisione italiana. Ballerino, modello, showman e adesso anche presentatore: De Martino non è uno che si annoia.

Per pagare i suoi studi, del resto, l’ex ballerino di Amici ha dovuto ripiegare su diverse mansioni lavorative spaziando dal cameriere al fruttivendolo e oggi è arrivato in prima serata su Rai 2 per condurre uno dei programmi comici più amati dagli italiani (quale, appunto, Made in Sud).

Stefano De Martino chi è | Da Emma a Belen

La sua vita amorosa è stata sempre a prova di paparazzo. La sua prima grande storia d’amore è stata con Emma Marrone, sua compagna di squadra nella stessa edizione di Amici nonché vincitrice.

La loro relazione ha conosciuto diversi alti e bassi, sia per quel primo tradimento con la ballerina Giulia Pauselli che soprattutto per il secondo, con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Ed è proprio con Belen che poi convola a nozze nel 2013, mettendo al mondo il piccolo Santiago, che ogni tanto anima il profilo Instagram del papà con qualche sua foto in primo piano.

Due anni dopo, la coppia si separa ufficialmente e il pubblico italiano vorrebbe tanto rivederli insieme; purtroppo, devono accontentarsi delle loro comparse in tv, l’unico momento in cui è possibile vederli di nuovo fianco a fianco (com’è accaduto ad esempio a Sanremo Young).