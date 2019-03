GOMORRA 4 DATA – Quando inizia la nuova stagione di Gomorra? Ci siamo quasi: la fortunata serie tv di Sky Atlantic che racconta le vicende dell’immaginario boss Genny Savastano e dei suoi nemici partirà il 29 marzo 2019. Previsti ben 12 episodi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU GOMORRA 4

Presenti tutti i principali personaggi della terza stagione (Genny (Salvatore Esposito), Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) e Azzurra (Ivana Lotito)) tranne uno: L’Immortale Ciro Esposito ucciso sullo yacht a largo del Golfo di Napoli nel finale di stagione.

L’attore che lo interpretava però non ha abbandonato il set. Anzi. È semplicemente passato da davanti a dietro la telecamera: Marco D’Amore, questo il suo nome, infatti ha diretto ben due episodi della quarta stagione. Gli altri sono stati invece diretti da Francesca Comencini (i primi quattro), Enrico Rosati (settimo e ottavo), Ciro Visco (nono e decimo) e Claudio Cupellini (undicesimo e dodicesimo).

LA TRAMA DI GOMORRA 4

Gomorra 4 data | Tv e streaming

Dove vedere Gomorra 4? La serie tv, ispirata al libro di Roberto Saviano, andrà in onda dal 29 marzo 2019 sulla televisione satellitare Sky, canale Sky Atlantic (numero 110).

I dodici episodi saranno trasmessi anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go che permette agli abbonati Sky di poter seguire tutti i programmi tramite pc, tablet o smartphone. Sempre su Sky sarà possibile recuperare tutti gli episodi persi tramite il servizio on demand o con le varie repliche che verranno trasmesse durante la settimana.

IL CAST DI GOMORRA 4

In attesa di vedere la quarta stagione, Sky ha diffuso il primo trailer di Gomorra 4 in cui si vedono tutti i protagonisti, tranne Ciro Esposito ucciso nel finale di terza stagione. Dalle immagini si nota un Genny Savastano provato per la morte dell’amico, ma allo stesso tempo pronto a reagire e combattere.

Di seguito il primo trailer della quarta stagione di Gomorra: