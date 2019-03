La Corrida streaming e diretta tv: ecco dove vedere il programma condotto da Carlo Conti

LA CORRIDA STREAMING – Da venerdì 29 marzo va in onda in prima serata su Rai 1 il programma tv La Corrida, condotto da Carlo Conti. Tanti talenti, ma non solo, si alternano sul palco del programma lanciato da Corrado mettendo in mostra le loro qualità. A giudicarli il pubblico in studio che avrà due modi per far capire il loro gradimento o meno: applausi se l’esibizione è piaciuta; fischi e qualsiasi tipo di rumore per bocciare il concorrente.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU LA CORRIDA 2019

Un format di successo che da decenni intrattiene il pubblico italiano, prima sui canali Mediaset, ora sulla Rai.

Dove vedere La Corrida in streaming live o in diretta tv? Di seguito tutte le informazioni utili:

La Corrida streaming | Dove vederla in diretta tv

Tutte le puntate de La Corrida 2019 vanno in onda in chiaro, completamente gratis, su Rai 1 (canale 1 del proprio telecomando), anche in versione HD (canale 501 del proprio telecomando).

La Corrida streaming | Dove vederla in streaming live gratis

La Corrida è visibile anche in live streaming gratis. Dove? Sulla piattaforma gratuita della tv di Stato RaiPlay che, previa registrazione via mail o social network, permette di seguire tutti i programmi Rai da pc, tablet o smartphone. Insomma, ovunque.

Per accedervi è semplicissimo. Bastano poche mosse. Eccole:

Andate su RaiPlay.it Registratevi tramite mail o social network Aprite la tendina in alto a sinistra Selezionate “Dirette” Cliccate sul canale che vi interessa. Nello specifico de La Corrida, Rai 1

La Corrida streaming | On demand

Vi siete persi una o più puntate de La Corrida? Niente panico, tramite RaiPlay potrete recuperare tutte le puntate e godervele in qualsiasi momento. Per farlo basta accedere, in maniera semplice e gratuita, alla sezione on demand della piattaforma. Buona visione!