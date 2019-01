Che Dio ci aiuti 5 seconda puntata | 17 gennaio 2019 | Anticipazioni | Cosa succede

CHE DIO CI AIUTI 5 SECONDA PUNTATA – Questa sera, 17 gennaio 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 5, la fortunata fiction Rai con Elena Sofia Ricci. Previsti due episodi: “Il cuore in soffitta” e “Ultima occasione”.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata in onda stasera:

Che Dio ci aiuti 5 seconda puntata | Primo episodio

L’amore è il tema chiave di questo secondo episodio di Che Dio ci aiuti 5, che riparte dopo il successo della prima puntata del 10 gennaio (oltre sei milioni di spettatori e il 26,4% di share).

Suor Angela scopre un grosso segreto: Ginevra si è innamorata di un ragazzo in procinto di sposarsi. Inoltre Nico conosce Maria e se ne innamora, ma la ragazza ha un passato difficile alle spalle.

Intanto Azzurra convive con il dolore per la morte di Guido e Davide ed è combattuta sull’andare a trovare Valentina in ospedale.

Che Dio ci aiuti 5 seconda puntata | Secondo episodio

I segreti e i sotterfugi proseguono anche in questo secondo episodio.

Suor Angela scopre questa volta i segreti ingombranti di Gabriele, e che potrebbero mettere a rischio la vita di Valentina. Nel frattempo la storia tra Nico e Maria procede bene, ma i due devono fare i conti con Ginevra, che farà di tutto per ostacolare il loro rapporto.

Ginevra di fronte a suor Angela non riesce più a mentire. La suora si dimostra disponibile ad aiutarla, ma solo se la ragazza si dimostrerà disponibile a raccontare tutta la verità.

Che Dio ci aiuti 5 seconda puntata | Streaming | Diretta tv | Dove vedere

Tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5 vanno in onda in chiaro su Rai 1 il giovedì sera alle 21.25, a partire dal 10 gennaio 2019. Ogni giovedì vengono dunque trasmessi due episodi.

Per tutti gli appassionati basta dunque sintonizzarsi sul primo canale Rai, al tasto 1 e 501 del digitale terrestre.

Chi ha Sky, può trovare la fiction anche al canale 101 del proprio decoder.

Che Dio ci aiuti 5 seconda puntata | Dove vedere la serie in streaming

Chi non può guardare Che Dio ci aiuti 5 in televisione può comunque seguire la serie in streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo, sempre su RaiPlay, la funzione on demand permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo la messa in onda.

