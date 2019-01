Mai dire talk | Gialappa’s band | Mago Forest | Le Coliche | Streaming | Cast | Ospiti | Sensualità a corte

MAI DIRE TALK – Un gradito ritorno per i fan della Gialappa’s Band. Mai dire talk vede protagonisti nuovamente su Italia 1 in prima serata la Gialappa’s in compagnia del Mago Forest.

Una coppia storica della comicità televisiva italiana, pronta a tornare dopo la sosta natalizia. Tanti gli ospiti di ogni puntata, da attori famosi a comici di successo, pronti a interagire con il conduttore e le tre voci fuori campo più famose della tv.

Il programma, in onda da giovedì 29 novembre 2018 su Italia 1, riprende dopo le feste giovedì 10 gennaio 2019.

Mai dire talk è una trasmissione fuori dagli schemi, come sono abituati i fan dei vari Mai dire, con un linguaggio e uno stile innovativo. Cronaca, sport, attualità, politica, gossip, cultura: tanti gli argomenti di un talk televisivo diverso dal consueto.

A questo si aggiungono tanti pezzi comici, che vedono coinvolti i vari ospiti in studio.

Mai dire talk | Cast | Ospiti

Tra gli ospiti fissi di Mai dire talk, Marcello Macchia, cioè Maccio Capatonda, nelle vesti di Jerry Polemica e le parodie dei più famosi trailer cinematografici.

Brenda Lodigiani nei panni de La brieffatrice, che importuna gli ospiti nel backstage e della youtuber Sussy, pronta a conquistare il mondo del web.

Marcello Cesena che torna nelle vesti del baronetto Jean Claude di Sensualità a corte.

E ancora, Francesco Marioni nei panni di Tommaso Paradiso, Francesca Manzini nel ruolo di Asia Argento, Alfredo Colina, alias Dario Mensola, Stefano Rapone, Francesco Frascà e l’attrice romana Liliana Fiorelli alle prese con le imitazioni di Giorgia Meloni ed Elisa Isoardi.

In più il duo de le Coliche, i popolari youtuber romani, che rivisiteranno le hit più celebri degli anni ’90.

Alla conduzione il Mago Forest è affiancato da due volti noti dell’informazione Mediaset: Greta Mauro e Stefania Scordio.

Tra gli opinionisti che si alternano nel corso delle puntate di Mai dire Talk ci sono Maurizia Cacciatori, Yury Chechi, Barbara De Rossi, Paola Di Benedetto, Paolo Guzzanti, Jake La Furia, Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti. In collegamento sui temi d’attualità Renato Mannheimer.

Gli ospiti della puntata del 10 gennaio 2019 sono Alessia Marcuzzi, pronta per la conduzione della nuova edizione de L’Isola dei famosi, Malena, Frank Matano e Lillo Petrolo.

Mai dire talk | Streaming

Mai dire Talk è in onda su Italia 1 in diretta ogni giovedì dalle 21.25. Il canale è visibile al tasto sei del telecomando sul digitale terrestre, e in HD al canale 506.

Sul satellite sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky al canale 106 del decoder satellitare.

Inoltre, per chi volesse seguire Mai dire talk in streaming o rivedere le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, è disponibile la app Mediaset Play, su tablet, smartphone e pc.