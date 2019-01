L’amore il sole e le altre stelle | Film | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming

L’AMORE IL SOLE E LE ALTRE STELLE – Continuano su Rai 1 gli appuntamenti con la collana di film a lieto fine “Purché finisca bene”, che nella prima settimana di messa in onda, con Basta un paio di baffi (trasmesso il 2 gennaio 2019) ha ricevuto ottimi risultati in termini di Auditel. Oltre 5 milioni i telespettatori della prima delle tre pellicole della collana, numeri che fanno ben sperare anche per le settimane successive.

Mercoledì 9 gennaio 2019 infatti è il turno di L’amore il sole e le altre stelle, pellicola che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada, Ricky Memphis, Marco Bonini e Chiara Ricci.

Il film, firmato da Fabrizio Costa, racconta la vicenda di due coppie, la cui vita sentimentale viene messa alla prova dallo strano annuncio dei figli: i due ragazzini, storici amici, stufi di essere considerati dai genitori ancora due bambini, decidono di fare l’amore insieme per la prima volta.

Ma a scatenare tutto ciò non è soltanto la scarsa considerazione dei loro genitori. Per i due ragazzi, Primo e Michela, tutto è cambiato da quando a scuola sono iniziate le lezioni di educazione sessuale della professoressa Russo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul L’amore il sole e le altre stelle.

L’amore il sole e le altre stelle | Trama

Primo e Michela sono due adolescenti, amici da sempre, che frequentano la stessa scuola. La loro vita subisce un forte scossone quando iniziano a frequentare le lezioni di educazione sessuale della professoressa Russo (Anna Ferzetti).

Scoprire la propria sfera sessuale dà a Primo e Michela un mezzo per dimostrare ai genitori, agli amici e a tutto il mondo che no, loro non sono più dei bambini. Anzi: sono già pronti per fare l’amore. E lo annunciano chiaramente alle rispettive famiglie.

La notizia sconvolge le vite di coppia già traballanti dei loro genitori, quattro amici da più di 20 anni. Corinne (Vanessa Incontrada), madre di Primo, è stanca della routine in cui è entrata la sua vita amorosa con il marito Pietro (Ricky Memphis) e per questo frequenta molto le chat con sconosciuti su Internet; dal canto suo Pietro è un tipo di persona molto passivo e prevedibile.

Una figura in netto contrasto col suo grande amico Andrea (Marco Bonini), padre di Michela e inguaribile traditore, buttato fuori di casa da Sabrina (Chiara Ricci) dopo aver tradito per l’ennesima volta la sua fiducia.

In questo contesto scombussolato, Primo e Michela vivono in prima persona l’ingresso nella piena adolescenza, con nuove sensazioni ed emozioni che cambieranno per sempre il loro rapporto.

L’amore il sole e le altre stelle | Cast

Di seguito, ecco il cast completo del telefilm di Rai 1.

Edoardo Pagliai – Primo

Elisa Visari – Michela

Vanessa Incontrada – Corinne (madre di Primo)

Ricky Memphis – Pietro (padre di Primo)

Chiara Ricci – Sabrina (madre di Michela)

Marco Bonini – Andrea (padre di Michela)

Anna Ferzetti – Professoressa Russo

Giovanni Monchietto – Bicio

Mathieu Chatel – Ludovico

Silvia Toscano – Rox

Andrea Verticchio – Dattilo

Carolina Signore – Federica

L’amore il sole e le altre stelle | Vanessa Incontrada

Nel cast di L’amore il sole e le altre stelle spicca la presenza di Vanessa Incontrada. L’attrice di origini spagnole è senza dubbio uno dei volti più amati del piccolo schermo nel nostro Paese.

Dopo aver iniziato la propria carriera come modella, il suo volto è divenuto noto al grande pubblico grazie alla conduzione di Zelig, sui canali Mediaset.

Da allora, sono stati tanti i ruoli interpretati da Vanessa Incontrada, sia come presentatrice, sia come attrice.

L’amore il sole e le altre stelle | Dove vederlo in streaming e diretta tv

Il film L’amore il sole e le altre stelle va in onda in diretta tv mercoledì 9 gennaio 2019 a partire dalle 21.25. Tutti gli appassionati possono guardarlo completamente gratis su Rai 1 (canale 1 e 501 del digitale terrestre). Chi ha Sky può seguirlo sul canale 101.

Per chi invece non riesce a seguire il telefilm in diretta tv su Rai 1, è possibile guardare L’amore il sole e le altre stelle in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay o sulla omonima app disponibile sia per iOS, sia per Android.

Sulla stessa piattaforma online della Rai è possibile rivedere il film, on demand, sin dal giorno dopo della messa in onda.

L’amore il sole e le altre stelle | La collana “Purché finisca bene”

Come detto sopra, la collana “Purché finisca bene” è un ciclo di tre film in onda su Rai 1. Il primo è stato “Basta un paio di baffi“, in onda il 2 gennaio 2019; il secondo è “L’amore il sole e le altre stelle”, previsto per il 9 gennaio; il terzo è “Non ho niente da perdere”, con Carolina Crescentini, Edoardo Pesce e Sergio Assisi, in programma martedì 15 gennaio.

Tutti e tre i film sono stati diretti da Fabrizio Costa. L’obiettivo delle fiction della collana è raccontare l’Italia – e soprattutto i rapporti di coppia – con toni leggeri, senza però sminuire i problemi della vita che si incontrano tutti i giorni.