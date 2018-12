Paola Galloni | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

PAOLA GALLONI – Ha partecipato alla seconda edizione di MasterChef Italia, arrivando al settimo posto.

Originaria di Milano, ha fatto per anni la modella: un lavoro che le ha permesso di girare per il mondo e vivere per un certo periodo a Londra e New York.

Paola Galloni torna nelle cucine di Sky per prendere parte a MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU MASTERCHEF ALL STARS ITALIA

Paola Galloni | Biografia

La passione per la cucina nasce in Paola durante l’università, quando lavora nello studio di un pittore.

Capisce così che anche il cibo è una forma d’arte. Pur non avendo mai frequentato una scuola di cucina, Paola Galloni ha colpito anche i giudici di MasterChef per la sua creatività nel creare piatti veloci e salutari.

È infatti specializzata nella cucina light: nelle sue ricette non mancano mai gli ortaggi e la frutta.

Dopo la partecipazione al cooking show di Sky, Paola Galloni ha scritto un libro di ricette light.

La sua esperienza televisiva è proseguita con la partecipazione al programma di Rai 2 Detto Fatto, nel ruolo di tutor, e successivamente ha curato la rubrica Svuotafrigo per la trasmissione di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque.

Ha un figlio, e nel tempo libero fa la mamma a tempo pieno.

In vista della sua partecipazione a Masterchef All Stars, la chef ha rilasciato un’intervista a Sky nella quale ha raccontato le sue passioni e alcuni aspetti della sua vita.

Paola Galloni | Curiosità

Piatto forte

“Tutte le ricette ipocaloriche. Si può dimenticare di essere a dieta”.

A chi si ispira

“Leggo molte ricette in cerca di ispirazione, ma poi stravolgo tutto per tradurre in cibo sano”.

Il miglior pregio di Paola Galloni

“In cucina? Le porzioni abbondanti. In generale? Il perfezionismo”.

Il peggior difetto

“Non riesco a fare a meno del sale. In generale? Il perfezionismo”.

Hobby

“Leggo moltissimo e sono appassionata di serie tv”.

Paola Galloni | Social

È molto attiva sui social, in particolare su Twitter. Su Instagram ha oltre 17mila follower.