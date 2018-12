X Factor 2018 Vincitore | Classifica finale

X FACTOR 2018 VINCITORE – E’ Anastasio il vincitore di X Factor 2018, il famoso e fortunato talent musicale targato Sky giunto alla 12esima edizione. Il rapper campano degli Under Uomini di Mara Maionchi ha sbaragliato la concorrenza e ottenuto la vittoria come da previsioni.

Alle sue spalle Naomi (Over di Fedez), con un sorprendete secondo posto. Terza Luna (Under donne di Manuel Agnelli). Quarti i Bowland (Gruppo di Lodo Guenzi).

Di seguito la classifica finale:

X FACTOR 2018 | PRIMO POSTO

ANASTASIO

X FACTOR 2018 | SECONDO POSTO

NAOMI

X FACTOR 2018 | TERZO POSTO

LUNA MELIS (Under donne – Manuel Agnelli)

X FACTOR 2018 | QUARTO POSTO

BOWLAND (Gruppi – Lodo Guenzi)

X Factor 2018 Vincitore | Il favorito per la vittoria finale | Le quote

X FACTOR 2018 CHI VINCE – E’ arrivato il giorno della finale di X Factor 2018: oggi, giovedì 13 dicembre 2018, i 4 concorrenti rimasti in gara (Anastasio, Naomi, Luna e i Bowland) si sfideranno per la vittoria finale. Ma chi vincerà X Factor 2018? Chi è il favorito?

Secondo gli analisti Snai, il principale indiziato per il trionfo finale, il favoritissimo, è Anastasio.

Il rapper degli Under uomini di Mara Maionchi è il favorito assoluto per la vittoria e viene quotato a 1,50. Alle sue spalle la Over di Fedez, Naomi, data a 3,50.

Terza piazza per i Bowland. Il gruppo di Lodo Guenzi è infatti quotato a 6,50. Luna – superstite delle Under Donne di Manuel Agnelli – invece è ultima a 13 volte la scommessa.

X Factor 2018 | Vincitore

“Dall’esperienza che ho avuto ci sono sempre state sorprese nel programma – ha detto Anastasio -, non mi sento il favorito e per quanto mi riguarda penso di aver già fatto tanto ad arrivare fino a qui e di non dover dimostrare qualcosa in più”.

Parole sagge. Basti vedere come è andata lo scorso anno: Maneskin strafavoriti e vittoria finale andata a Lorenzo Licitra. Vittoria che però non è sinonimo di successo discografico.

Nonostante la seconda piazza a X Factor 2017, i Maneskin stanno infatti riscuotendo un notevole successo con i loro singoli e il tour quasi tutto sold out. Di Licitra invece non si hanno tante tracce. Non è che quasi conviene arrivare secondi…?

Per scoprire chi vincerà l’edizione 2018 del fortunato talent non resta che aspettare le 21,15 di oggi, 13 dicembre, quando il programma andrà in onda.