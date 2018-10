X Factor 2018 Homevisit: la puntate, i concorrenti, le squadre e la diretta tv | Live Streaming e replica

X FACTOR 2018 Homevisit– La nuova edizione del talent più amato d’Italia prosegue a grandi passi verso i live.

X Factor 2018 è giunto alla puntata di Homevisit, in programma in prima tv giovedì 18 ottobre 2018. E poi in replica 24 ore dopo su Tv8. Poi partiranno gli Home Visit.

Quali talenti scopriremo? Quali cantanti conquisteranno i giudici e il pubblico? Quali artisti vedremo entrare nella lista dei dodici che si contenderanno la finale nella cornice del Mediolanum Forum di Assago?

X Factor 2018 Audizioni | Puntata 1 | Martina Attili e la cherofobia | Elena Piacenti

Gli spettatori del live su SkyUno della prima puntata di audizioni sono stati 857mila. Al debutto un anno fa si era abbondantemente superato il milione.

Ottimi i riscontri via social per i quattro giudici, tra cui spicca Asia Argento nonostante le polemiche – presente alle audizioni ma fuori dai live a causa della bufera scatenatasi per un presunto abuso sessuale ai danni dell’allora 17enne Jimmy Bennett,

Tra le esibizioni di maggiore successo citiamo i Seveso Casino Palace e due giovanissime, Martina Attili ed Elena Piacenti.

MARTINA ATTILI:

SEVESO CASINO PALACE:

X Factor 2018 Audizioni | Puntata 2 | Alo Casini | Camilla Musso | Marco Anastasio

Ottimi riscontri anche per la seconda puntata delle audizioni – 1,2 milioni di telespettatori, 4,2%, di share.

Tre gli aspiranti talenti che più hanno colpito i giudici: Alo Casini, Camilla Musso e Marco Anastasio.

X Factor 2018 Audizioni | Puntata 3 | Leo Gassmann

915.038 telespettatori e 4% di share per la terza puntata di audizioni.

Tra i talenti in mostra anche Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio:

Leo Gassman ha un cognome importante, sinonimo di talento innato, ma ha voluto dimostrare il proprio tracciando una strada tutta sua con l’inedito “Freedom”! #XF12 pic.twitter.com/zsxicgjqtZ — X FACTOR (@XFactor_Italia) 20 settembre 2018

X Factor 2018 Audizioni | Puntata 4

Tra le migliori esibizioni della quarta e ultima puntata di audizioni, sicuramente la performance dei BowLand:

X Factor 2018 Bootcamp | Puntata 1

A Manuel Agnelli è andata la categoria delle Under donne, a Fedez quella degli Over. Ed ecco i nomi degli aspiranti che andranno agli Home Visit:

X FACTOR 2018 UNDER DONNE – Manuel Agnelli

Ilaria Pieri

Luna Melis

Camilla Musso

Sherol Dos Santos

Martina Attili

X FACTOR 2018 OVER – Fedez

Matteo Costanzo

Facundo Gaston Gordillo

Renza Castelli

Jennifer Milan

Naomi Rivieccio

X Factor 2018 Bootcamp | Puntata 2

Tocca a Mara Maionchi ed Asia Argento ora comporre la propria squadra. Ecco i nomi:

X FACTOR 2018 UNDER UOMINI – Mara Maionchi

Leonardo

Leo Gassman

Pjero

Anastasio

Emanuele Bertelli

X FACTOR 2018 GRUPPI – Asia Argento / Lodo Guenzi

Red Bricks Foundation

Seveso Casino Palace

Inquietood

Moka Store

BowLand

X Factor 2018 HomeVisit | Puntata 1

Giovedì 18 ottobre è andato in scena l’appuntamento con gli Home Visit: per ogni categoria hanno conquistato il pass per i live tre artisti.

Eccoli:

FEDEZ

Questi i tre Over scelti da Fedez per i live:

Naomi

Renza Castelli

Matteo Costanzo

MARA MAIONCHI

Questi i tre Under Uomini scelti da Mara Maionchi per i live:

Leo Gassmann

Emanuele Bertelli

Anastasio Concorrenti live X Factor 2018

MANUEL AGNELLI

Queste le tre Under Donne scelte da Manuel Agnelli per i live:

Luna

Sherol Dos Santos

Martina Attili

ASIA ARGENTO (LODO GUENZI)

Questi i tre Gruppi scelti da Asia Argento, ma che saranno gestiti da Lodo Guenzi, per i live: Concorrenti live X Factor 2018

Red Bricks Foundation

Bowland

Seveso Casino Palace

X Factor 2018 Audizioni | Giudici | Lodo Guenzi al posto di Asia Argento?

I giudici di X Factor 2018 saranno, come ormai da consuetudine, quattro: Fedez, il veterano del tavolo, Manuel Agnelli, il più temuto dai concorrenti, Mara Maionchi, la giudice senza peli sulla lingua, e un quarto giudice che non sarà Asia Argento come inizialmente previsto.

Asia Argento non parteciperà come giudice alla edizione 2018 di X Factor. Ora è ufficiale. Lo ha confermato il 5 settembre 2018 con una nota Sky Italia.

“Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che e’ estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”, si legge nel comunicato.

L’attrice, finita al centro della bufera per un presunto abuso sessuale ai danni dell’allora 17enne Jimmy Bennett, non prenderà parte ai live. Si è invece rivelata impossibile una sua esclusione dalle audizioni già registrate negli scorsi mesi.

Dopo settimane di rumours e voci di corridoio, è arrivata l’ufficialità: a sostituire Asia Argento sarà Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale.

X Factor 2018 Audizioni | Diretta streaming gratis e tv: dove vederlo | Sky e Tv8

X-Factor 2018 è visibile in diretta esclusiva su Sky Uno.

Il talent inoltre sarà visibile in chiaro, completamente gratis, ma in differita, il giorno dopo su Tv8, canale su cui ci saranno poi diverse repliche durante la settimana.

In streaming invece X Factor 2018 sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go che permette di seguire i canali Sky su vari dispositivi come smarthphone, pc e tablet.