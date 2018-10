Filippa Lagerback: “Ero pronta a lasciare Daniele Bossari”

È lei il vero collante della famiglia. Filippa Lagerback è brava a casa a tenere tutti i pezzi insieme. “La donna ha mille ruoli, l’uomo è bravo a concentrarsi su uno solo e noi facciamo il resto”. La conduttrice ed ex modella svedese si confessa in una lunga intervista a Vanity Fair e lo fa riaprendo le ferite ormai rimarginate del periodo difficile della sua relazione con Daniele Bossari.

I due, che fanno coppia fissa da 18 anni, si sono detti sì lo scorso 4 giugno. Insieme a loro, la bellissima Stella. 45 anni di bellezza, capelli lunghi e biondi, Filippa è riuscita a cancellarsi di dosso l’immagine della “valletta” di poche parole. Lei che oggi è riuscita a mostrarsi per quello che è: un modello di donna forte.

“Da super riservata che ero, è uscito fuori tutto, va bene è liberatorio. Ho superato questa discrezione e l’ho trovato molto bello. Daniele è anche molto più riservato di me, a me è sempre piaciuto condividere le debolezze, gli errori”, ha detto la presentatrice di Che Tempo Che Fa.

“Sono stata timida fino a 25 anni, non parlavo con nessuno poi mi sono sbloccata, poi sono rimasta incinta e mi sono sentita invincibile nessuno poteva toccarmi più. Potevo sfidare chiunque, è stata un’esperienza che mi ha dato tutto”, ha continuato l’ex modella svedese.

Una donna tutta d’un pezzo, che però non nasconde le proprie debolezze. La storia con Daniele Bossari ne ha accentuate alcune, per mettere in luce però anche i suoi punti di forza. Il presentatore ha trascorso un lungo periodo di sei anni di depressione. Depressione che l’aveva fatto sfociare nell’alcol.

In quel momento Filippa sarebbe stata disposta a tutto pur di vedere tornare a sorridere il suo Daniele. “Il fatto di avere fatto un figlio non ti obbliga a stare per forza insieme, se le cose non vanno, per quanto si cerchi, a volte non si trova la soluzione e allora è meglio separarsi. Nel mio caso ero arrivata a un punto della relazione in cui ero disposta a dare la libertà a Daniele, per farlo stare bene”.

C’è stato un momento in cui tutto sembrava sul punto di finire. “L’avrei fatto con dolore, però non volevo per forza imprigionarlo nel rapporto, solo perché separarci poteva rappresentare un fallimento. Pensavo che sia lui che Stella sarebbero stati meglio”.

Poi, però, qualcosa è cambiato e oggi Filippa Lagerback e Daniele Bossari appaiono più innamorati che mai, si scambiano promesse d’amore sui social, in cui spesso appaiono insieme, felici: “Ci siamo ritrovati. Mi sono sempre sentita sposata con Daniele, anche senza anello sul dito. Adesso siamo super innamorati, ci abbracciamo sempre, siamo quasi patetici, Stella si imbarazza, eppure è pazzesco”.