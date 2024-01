Terremoto oggi in provincia di Viterbo 17 gennaio 2024

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella serata di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, a Onano, in provincia di Viterbo, nel Lazio, a una profondità di 9 chilometri.

Il sisma è stato registrato dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 42.6920, 11.7920 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato avvertito in diverse località dell’alto Lazio così come testimoniano numerosi utenti sui social. Aldilà dello spavento, però, il sisma non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose.