Terremoto oggi a Vibo Valentia 12 giugno 2023 | Tempo reale

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata oggi, lunedì 12 giugno 2023, a Dasà, in provincia di Vibo Valentia, a una profondità di 15 chilometri.

Il sisma è stato registrato dall’Ingv con con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5890, 16.1740 ad una profondità di 15 km.

La scossa, che è stata avvertita in diversi comuni limitrofi, non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose.

“Ci mancava solo il terremoto” si legge tra i commenti su Twitter. E ancora: “Oddio che paura il terremoto”. Nonostante la scossa sia stata avvertita distintamente da numerosi cittadini, come dimostrano i diversi commenti sui social, a parte lo spavento il sisma come detto non ha fortunatamente destato ulteriori preoccupazioni tra la popolazione.